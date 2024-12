1. Gesucht ist hier ein "Großer" König, dem das Evangelium Angst um die eigene Macht nachsagt. Für ein sternkundiges Trio auf der Suche war er die falsche Adresse. Und bald darauf wurde er für ein anderes Trio zum Fluchtgrund in den sicheren Süden.

Nehmen Sie die ersten beiden Buchstaben seines Namens (er hat insgesamt sieben Buchstaben)

2. Kleiner Mann, ganz groß? Eigentlich ist dieser König (dessen Name "der Geliebte" bedeutet) schuld an dem ganzen Reisekuddelmuddel, das in

der Heiligen Nacht und Jesu Geburt in einem Stall bei Bethlehem mündete. Denn: Der Heiland der Welt sollte der Bibel zufolge ein Spross aus der Wurzel seiner Familie sein.

Nehmen Sie den vierten Buchstaben seines Namens (er hat insgesamt fünf)

3. Was hier die Antwort ist? Das, was den Beatles zufolge alles ist, was man braucht! Grund genug also, die Gesuchte demnächst mit einem rauschenden Fest zu feiern! Wobei der eigentliche Anlass dieses Festes ja vielleicht etwas zu oft vom Konsumrausch vernebelt erscheint.

Nehmen Sie die ersten beiden Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt fünf)

4. Wenn Sie diesem biblischen Boten aus der Weihnachtsgeschichte ein "B" vor die Nase setzen, wird er frech. Und Christian Morgenstern verdanken wir diese geflügelten Hinweisverse: "Kann ein … Berge steigen? / Nein, er ist zu leicht dazu. / Menschenfuß und Menschenschuh / bleibt allein dies Können eigen." Gesucht sind der oder die …?

Nehmen Sie den dritten und vierten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt fünf)

5. Die Zeit dieses beliebten Geschenkbringers ist schon wieder vorbei. Ist er ein Sieger des Volkes? Oder ein Sieger über das Volk? Beides steckt im Namen dieses Griechen aus der Türkei, der über Umwege und mit etwas verändertem Namen auch in Nordamerika Karriere gemacht hat.

Nehmen Sie den ersten und den sechsten Buchstaben seines Namens (er hat insgesamt acht)

6. In Bethlehem oder Nazareth ist diese weihnachtliche Zutat so gut wie nie anzutreffen. Doch in beliebten Weihnachtsliedern wird sie andächtig besungen, und in unseren Köpfen prägt ihre Farbe das ideale Bild von Weihnachten. Dabei stellt sich das Wetterphänomen bei uns zur Heiligen Nacht statistisch gesehen nur alle acht Jahre ein.

Nehmen Sie den zweiten und dritten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt sechs)

7. Frage an ChatGPT (früher Radio Eriwan): Waren Pastoren die ersten, die das Wunder von Jesu Geburt erkannten? Antwort: Im Prinzip ja … Scherz beiseite: Gesucht sind hier die einfachen und bodenständigen Menschen, denen in der Weihnachtsgeschichte ein Licht aufgeht: In einem Stall sehen sie das Licht der Welt mit eigenen Augen – in einer Futterkrippe liegend.

Nehmen Sie den vierten Buchstaben des Begriffs (er hat insgesamt sechs)

Preise: Das gibt es zu gewinnen

1. Preis: Eine Kurzreise für zwei Personen nach Nürnberg mit Hotelübernachtung und Konzertkarten für das Musikfest ION (das vom 27. Juni bis 6. Juli 2025 in Nürnberg stattfindet).

2. Preis: Zwei Konzertkarten für den Windsbacher Knabenchor.

3. Preis: Einkaufsgutschein aus dem Sonntagsblatt-Shop im Wert von 100 Euro.

4.-10. Preis: Jahres-Abonnement des Magazins Sonntagsblatt THEMA.

11.-30. Preis: Je ein Buch aus dem Claudius Verlag.

Sie können die hoffentlich richtige Lösung entweder hier eintragen oder uns per Post schicken an:

Sonntagsblatt

Weihnachtsrätsel

Birkerstraße 22

80636 München

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anschrift anzugeben!