Was 3G und vierte Welle für die Corona-Regeln bei Gottesdiensten in Bayern bedeuten

Es war absehbar: Kurz vor dem (kalendarischen) Herbstbeginn und dem Ende der Sommerferien steigen die Corona-Zahlen. Auch in Bayern liegen viele Landkreise wieder über dem Inzidenzwert von 35. Zwar kündigt die Politik nun an, dass die Inzidenz in absehbarer Zeit keine große Rolle mehr spielen soll. Doch noch gilt sie als Hauptindikator – und entsprechend verschärfen sich Zugangsbeschränkungen wieder. Wir erklären, was das für Gottesdienste bedeutet.

3G gilt nicht für Gottesdienste, Taufen und kirchliche Trauungen

In vielen öffentlichen Räumen gilt nun die sogenannte 3G-Regel. Diese besagt, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahren und Schüler*innen. 3G gilt beispielsweise in Kinos, in Schwimmbädern oder im Innenbereich von Gaststätten und Restaurants.

Für den Besuch religiöser Veranstaltungen gilt 3G jedoch nicht. Damit ist der Besuch eines Gottesdienstes, einer Taufe oder einer kirchlichen Trauung auch weiterhin möglich, ohne getestet, geimpft oder genesen zu sein. Lediglich das Tragen einer FFP2-Maske sowie Abstandsregeln sind zu beachten. Zudem gelten Obergrenzen, was die Teilnehmer*innenzahl angeht.

Staat kann Kirchen nicht viel vorschreiben

Der Staat kann den Kirchen ohnehin nicht vorschreiben, wie sie den Zugang zum Gottesdienst regeln. Das liegt daran, dass die freie Religionsausübung im Grundgesetz geschützt ist. Der Staat hat allerdings die Kirchen aufgefordert, selbst Schutzkonzepte zu entwickeln.

Im Freistaat Bayern wiederum trifft die Entscheidung über das Hygienekonzept nicht die Landeskirche, sondern der Kirchenvorstand jeder Kirchengemeinde, wie Kirchenrat Johannes Minkus, Sprecher der Landeskirche, gegenüber sonntagsblatt.de erklärt. "Von landeskirchlicher Seite gab es bislang allerdings Empfehlungen", fügt er hinzu. Diese finden sich hier: Aktuelle Empfehlungen für Gemeinden.

Vierte Welle: So könnte es weitergehen

Mit Blick auf weiter rasch steigende Fallzahlen erklärt Minkus, beide großen Kirchen stünden seit Beginn der Pandemie im regelmäßigen Kontakt mit der Staatsregierung. "Es ist gut möglich, dass in nächster Zeit Änderungen anstehen." Was das für die Kirchen bedeute, könne man erst besprechen, wenn die staatlichen Vorgaben klar seien. "Aktuell habe ich allerdings noch keine Informationen."

Wenn es von Seiten der Regierung rechtliche Vorgaben gebe, müssten sich alle daran halten, fährt er fort: "Wenn es Spielräume gibt, dann wird jede Gemeinde nach ihrem Ermessen entscheiden." Er habe den Eindruck , dass die allermeisten Kirchengemeinden die Hygieneregeln bislang sehr sorgfältig umgesetzt hätten, um Ansteckungen und damit körperliche Gefährdungen für ihre Gemeindeglieder soweit als möglich zu vermeiden. "Ich denke nicht, dass sich diese Grundhaltung wesentlich ändern wird."