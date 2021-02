Jüdisches Museum Augsburg zeigt Ausstellung zu Frauen im Judentum

Verschiedene Ausstellungsorte

Die Ausstellung "Schalom Sisters" findet an mehreren Orten in Augsburg statt. Sie soll nach dem Lockdown öffnen. In der ehemaligen Synagoge im Stadtteil Kriegshaber ist das Verhältnis von Feminismus und jüdischer Tradition das Thema. Im staatlichen Textil- und Industriemuseum (TIM) erhalten Besucher Einblick in Leben und Arbeit jüdischer Feministinnen, wie etwa der im vergangenen Jahr verstorbenen US-Richterin Ruth Bader-Ginsburg. Im Augsburger Fotogeschäft Tezel zeigt eine Schaufenster-Ausstellung die Geschichte des "Ateliers Elvira". Um 1900 war der kleine Foto-Laden zusammen mit seinem Hauptgeschäft in München eine Keimzelle der Frauenrechtsbewegung in Süddeutschland.