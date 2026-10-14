Wer über Künstliche Intelligenz berichtet, greift oft zu bekannten Fotomotiven: Roboter mit menschenähnlichen Gesichtern, digitale Gehirne, Zahlenreihen aus dem Computer oder grau-blau gefärbte Fotos mit viel Technik. Das Projekt "Better Images of AI" hinterfragt diese Darstellungen und bietet eine alternative Bilddatenbank für Medien, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Creator an.

Hinter dem Angebot steht nach eigenen Angaben eine gemeinnützige Zusammenarbeit verschiedener Einzelpersonen, Forschungseinrichtungen und Organisationen. Die Koordination übernimmt die britische Organisation "We and AI". An der Entwicklung des Projekts waren zudem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Kreative sowie Partner aus Forschung und Medien beteiligt. Zu den genannten Unterstützern zählen unter anderem das "Leverhulme Centre for the Future of Intelligence" der Universität Cambridge sowie BBC R&D.

Mit den Bildern soll ein realistischeres Bild von KI-Technologien vermittelt werden. Die Initiatoren argumentieren, dass gängige Stockfotos oft falsche Erwartungen wecken oder die realen Auswirkungen von KI verschleiern.

Roboterdarstellungen könnten etwa suggerieren, KI-Systeme seien eigenständige Wesen, obwohl hinter ihrer Entwicklung und ihrem Einsatz Menschen und Unternehmen stehen. Zudem transportieren viele KI-Bilder stereotype Vorstellungen über Geschlecht, Herkunft oder Technologie.

Die Bilddatenbank bietet deshalb Illustrationen, Fotografien, Collagen und konzeptionellen Bildarbeiten. Statt futuristischer Fantasiewelten zeigen die Motive beispielsweise Datenerfassung, Bildannotation, digitale Infrastrukturen, menschliche Arbeitsschritte oder gesellschaftliche Zusammenhänge rund um KI-Anwendungen.

Die Bilder wurden von Künstlerinnen und Künstlern erstellt oder speziell für das Projekt in Auftrag gegeben. Viele Inhalte stehen unter Creative-Commons-Lizenzen kostenlos zur Verfügung und können unter Beachtung der jeweiligen Lizenzbedingungen weiterverwendet werden.

Ergänzend veröffentlicht das Projekt Leitfäden und Hintergrundmaterialien zur visuellen Darstellung von Künstlicher Intelligenz. Ein Handbuch für Bildnutzer und Kreative fasst Forschungsergebnisse zur Wirkung von KI-Bildern zusammen und gibt Empfehlungen für eine sachgerechte Visualisierung des Themas.