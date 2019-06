Die Nürnberger Mäzenin Elisabeth Krauß und ihre kirchliche Stiftung

Ihr Name ist in der Region allgegenwärtig – nicht nur auf dem Nürnberger Rochusfriedhof, wo die letzte Ruhestätte der Mäzenin zu finden ist, oder auf dem Straßenschild im Stadtteil St. Johannis. Nach ihr ist das sonderpädagogische Förderzentrum in Oberasbach benannt. Auch im Nürnberger Stadtmuseum im Fembohaus hängt ein Bild von Elisabeth Krauß, die sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet hatte. Trotz Schicksalsschlägen verzagte sie nie und spendete ihr Vermögen und ihre Empathie an in Not geratene Mitmenschen.

"Sie versorgte Arme und Waisen, kümmerte sich mütterlich um Waisenkinder, nahm sie in ihrem Haus auf und sorgte sich um ihre schulische und religiöse Ausbildung", erklärt Bernhard Ebneth, Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.

Jährliche "Johannismahlzeit"

Beliebt war bei den Kindern, die in dem von Krauß gegründeten Waisenhaus in der Nürnberger Findelgasse untergebracht waren, die jährliche "Johannismahlzeit": Immer am 24. Juni gab es ein üppiges, von der Stifterin im Testament ausdrücklich verfügtes Mahl mit Bier und Bratwürsten. Die gibt es auch am 28. Juni um 16 Uhr nach dem Gedenkgottesdienst in der Sebalduskirche für die heutigen Schulkinder. Wie jedes Jahr, wenn die ehemaligen von der Stiftung unterstützten Studenten in Nürnberg zusammenkommen und bei einem Treffen Elisabeth Krauß gedenken. Alle zwei Jahre geht es ans Grab.

Mit dabei ist dann auch Janning Hoenen, Studierendenpfarrer der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau und Stiftungsvorsitzender. "Wir unterstützen pro Jahr zwischen zehn und 15 Studenten mit 50 bis 150 Euro pro Monat. Das ist nicht viel Geld, aber die Stipendiaten sind stolz auf dessen Herkunft", sagt Hanning über die rund eine halbe Million Euro "schwere" Stiftung. Im Sinne Elisabeth Krauß würden Studierende gefördert, die ihr Studium ernst nehmen und dieses auch erfolgreich voranbringen. Bewerber müssen ihre Einkommensverhältnisse offenlegen und durch einen Fürsprecher bestätigen lassen, dass sie auch soziales Engagement zeigen.