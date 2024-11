Die Lichter erlöschen, viele Kinder halten in gespannter Erwartung den Atem an, bis sie es sehen: Strahlend mit goldener Perücke, goldener Krone und weißgoldendem Gewand sagt es seinen Prolog von der Nürnberger Frauenkirche aus auf. Das Nürnberger Christkind fasziniert schon lange viele Menschen und versetzt sie in Weihnachtsstimmung. Der Nürnberger Christkindlsmarkt wird seit 1948 vom Christkind eröffnet und seit 1969 wird dafür ein Mädchen aus Nürnberg für zwei Jahre gewählt. Seit 2023 begleitet nun Nelli Lunkenheimer das Amt. Für Nelli ging damit ein eigener Kindheitstraum in Erfüllung und sie hofft, für Kinder ebenso den Zauber der Weihnacht zu schaffen:

"Wenn man in Kindergärten ist und ihnen Geschichten vorliest und die glauben ja ans Christkind, das ist einfach so befreiend und so ein schöner Moment, wenn man sieht, wie viel Freude man bringen kann. "

Christkind zu sein, ist ein Ehrenamt und erfordert viel Persönlichkeit, Engagement und Geduld und mit über 170 Terminen im Dezember ist der Kalender von Nelli gut ausgebucht. Die Repräsentantin des Nürnberger Christkindlmarktes steht im Rampenlicht und wird viel vom Blitzlichtgewitter begleitet. Dies ist für Nelli zwar auch manchmal anstrengend, dennoch sagt sie: