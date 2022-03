Wer gerne in einem Archiv arbeiten möchte, kann verschiedene Wege einschlagen. Andrea Schwarz beispielsweise hat Geschichte studiert und auch in diesem Fach promoviert. Danach hat sie eine Ausbildung zur Archivarin an der bayerischen Archivschule gemacht.

Traumberuf Archivarin

Für Andrea Schwarz ist es auf jeden Fall ein Traumberuf, sagt sie: "Man erfährt so viel von den Dingen, von den Menschen, die vor uns gelebt haben. Mir gibt die Arbeit die Kraft und das Selbstverständnis, niemals pessimistisch zu sein, weil ich weiß, dass es den meisten Menschen früher so viel schlechter gegangen ist. Und auch sie sind nicht verzweifelt, denn auch die wussten, dass es auch in anderen Zeiten schon schlechter war. "

Ihr Fazit:

"Also mir gibt es hier Glück, Zufriedenheit, Freude und Zuversicht."

Im Landeskirchlichen Archiv ist sie nicht nur für den Erhalt von historischen Stücken zuständig, sondern auch Dienstleisterin für Kirchengemeinden und Privatpersonen. Im Archiv finden sich zum Beispiel Kirchenbücher, Pfarrarchive und Nachlässe. Außerdem kann man dort auch Familienforschung betreiben.

Verschiedene Wege in den Beruf

Der Weg ins Archiv ist auf unterschiedlichen Wegen möglich. Nach einem Haupt- oder Realschulabschluss kann man eine Ausbildung absolvieren. Das theoretische Wissen vermittelt dabei die Archivschule, zum Beispiel in den Bereichen Wappenkunde, Archivrecht oder Paläographie. Der praktische Teil der Ausbildung kann in Kirchenarchiven, kommunalen oder staatlichen Archiven absolviert werden.

Auch die Ausbildung Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste führt ins Archiv. Auch hier erfolgt der praktische Teil des Ausbildung in einem Archiv, die theoretische Ausbildung übernimmt aber die Berufsschule für Medienberufe in München.

Wer das Abitur abgeschlossen hat, kann an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern Archivar*in auf Diplom studieren. Während des zweieinhalbjährigen Studiums absolvieren die Studierenden neben der theoretischen Ausbildung regelmäßig Praktika in diversen Archiven.

Quereinsteiger*innen können Fortbildungen an der Archivschule Marburg besuchen oder an der Fachhochschule Potsdam einen Bachelor machen.