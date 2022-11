So richtig rund läuft es nicht da oben im Himmel. Der Chef will die Zettelwirtschaft abschaffen und lässt die Daten der Toten und Lebendigen in die Cloud schieben, und trotzdem klappt es nicht so recht mit der Digitalisierung. Der Brandner Kasper ist 72 Jahre alt und hätte doch schon längst hier oben erschienen müssen – wo bleibt er denn nur?

Die Geschichte vom Brandner Kaspar nach Franz von Kobell ist schon oft erzählt worden. Wie es dem Tegernseer Schwarzbrenner gelingt, den Tod mit Kirschgeist zu berauschen und beim Kartenspiel achtzehn weitere Lebensjahre zu ergaunern, ist fest eingeschrieben in das bayerische Volksgut. Es gibt zahlreiche Bühnenfassungen und Verfilmungen, so unter anderem die Kinoadaption von Joseph Vilsmaier mit Franz Xaver Kroetz als Boandlkramer. Im Festspielhaus von Füssen wurde nun Samstagabend die Premiere des Musicals "Brandner Kasper" gefeiert. Komponist Christian Auer und Librettist Karl-Heinz Hummel haben den Stoff neu bearbeitet, und das ist ihnen durchaus gelungen.

Geschichte vom Brandner Kaspar

Getragen wird die Story von den beiden Hauptfiguren, dem Brandner Kaspar und dem Boandlkramer. Regisseur Benjamin Sahler hat sich für Armin Stockerer und einen weiblichen Boandlkramer entschieden. Der Tod wird verkörpert von Tanja Maria Froidl. Eine gute Wahl, denn die schmale, fahlblonde Schauspielerin ist ein hervorragendes Gegenüber für Kaspar, der mit seiner Lederhosn, dem bayerischen Idiom und seinen weißen Haaren überzeugend den lebensgierigen 72-jährigen verkörpert. Wie Kaspar dem Tod mit einer Melange aus Neugierde, Angst und einer gescheiten Portion Bauernschläue begegnet, ist unterhaltsam und streift zuweilen sogar philosophische Fragen rund um Sterben und Tod.

Die Idee, den Himmel als zähe Institution mit freundlichem, aber eher überforderten Personal zu schildern, sorgt für viel Heiterkeit beim Publikum. Als Kaspars Schwiegertochter in spe, die junge Ambra, nach ihrem plötzlichen Tod im Himmel vor Petrus erscheint, kann sie sich nicht ausweisen. "Papiere hams ned? Aber katholisch sans scho, oder?", fragt ein Engel und zückt ein Padlet, um den QR-Code von der Stirn zu lesen.

Musical "Brandner Kaspar" im Festspielhaus Füssen

Für Musicalfans sind die vielen Tanzszenen auf der großen Bühne des Festspielhauses eine Freude. Dem Boandlkramer haben die Macher drei Hexen mit einer Entourage zur Seite gestellt, die nicht nur die Geschichte vorantreiben, sondern mit musikalischen und tänzerischen Interpretationen bereichern. Mit Anleihen an bayerische Volkslieder, tanzenden Füssener Kindern im Dirndl und volksnahen Sprüchen erfüllt das Musical zudem sein Versprechen, ein typisch bayerisches Stück präsentieren zu wollen.

Als der Brandner Kaspar bemerkt, dass er eine Mitschuld daran trägt, dass die schöne Ambra zu früh gestorben ist, willigt er schließlich ein, einen kurzen Blick in den Himmel zu werfen. Mit dem Boandlkramer lässt er sich nach oben befördern. Doch als er ankommt, ist es finstere Nacht . Der Himmel hat Ruhetag. "So ist das also, hier oben ist das richtige nichtige Nix", kommentiert Kaspar. Es wird noch einige Windungen in der Geschichte geben, bis sich der störrische alte Mann dazu entschließt, im gelobten Breznhimmel zu bleiben.

Spätestens beim Abschied Kaspars von der irdischen Welt entsteht ein besonderer Moment, an dem das Publikum ganz still wird. Dort steht der Kaspar und singt vom Leben und vom Tod, und beides ist ganz nah beieinander. Doch das Schlusswort hat der Boandlkramer, denn er weiß: "Mia seng uns wieder".