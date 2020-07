Käse, Brot und ein wenig Würde: Doppelt so viele Gäste beim Nürnberger Obdachlosenfrühstück "to go"

Knapp fünf Euro ist der Inhalt der Tüten wert, manchmal inklusive gespendeter Mund-Nasen-Maske. "Diese gute Frühstücksration teilen sich manche für mehrere Tage ein", erfährt die Diakonin. Eigentlich war dieses Hilfsangebot nur als kurzfristiges Angebot gedacht. Aber das klassische Sonntagsangebot wird wegen der Corona-Abstandsregeln bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Kollewe fürchtet, dass ihr Angebot bis "mindestens bis Jahresende" dauern werde. "Die Spitze ist noch nicht erreicht", sagt sie. Die Unternehmertochter kennt die elterlichen Sorgen bei Auftragsflauten. Manche Betriebe werden die Krise nicht überleben, auch die Gastronomie, die nur die Hälfte ihrer Sitzplätze belegen darf, werde kaum unbeschadet zur Normalität zurückkehren, glaubt sie.

Kollewe will den Hilfesuchenden ihre Würde geben

Während im Ellenbogengäßchen aus zwei Fenstern die Tüten in Körben am Seil in Akkordtempo herabgelassen werden, steht Kollewe am Haupteingang. Sie begrüßt die Menschen, die sich ihre Tüten abholen wollen mit ein paar freundlichen Worten. Sie fragt nach deren Befinden, spricht über den Bedarf an Corona-Schutzmasken oder gibt den Herrchen mit Hund zusätzlich ein Hundeleckerli. So will sie den Hilfssuchenden die Würde geben, die die oft vermissen. Die Einsamkeit dieser Menschen "hat sich durch Corona noch weiter verstärkt".

Immerhin bereiten neun Ehrenamtliche am Donnerstagnachmittag die Ausgabe vor, damit auch die 100 Kilo Gurken und 100 Kilo Äpfel gleichmäßig verteilt werden. Am Freitag packen 15 Helfer die Tüten, geben sie aus oder ordnen die Schlange. Auch wenn es mal in der Schlange Streit gibt, vermitteln die Helfer. Geld und Sachspenden, wie Masken oder Desinfektionsmittel, sind für das Obdachlosenfrühstück dringend nötig. Kollewe weiß, dass dieser Wunsch schwierig ist.

Auch jetzt bei den Lockerungen "halten viele Menschen ihr Geld zusammen".

Zu den treuen Spendern gehört die 76-jährige Maria aus dem Osten Nürnbergs. Sie kommt jeden Freitag mit Bus und Bahn angefahren, um einen Karton mit selbst gebackenen Nussecken zu spenden. "Ich habe ein gutes Schicksal in meinem Leben gehabt, andere hatten nicht so viel Glück", berichtet die Dame. Als sie hörte, dass das sonntägliche Obdachlosenfrühstück ausgesetzt werden müsse, habe sie sich spontan entschlossen, zu helfen.

"Eigentlich gehöre ich gar nicht hierher", sagt Maria augenzwinkernd, sie ist nämlich katholisch. Dann blickt sie auf den Karton in ihrem Arm und ergänzt: "Die Nussecken sind nicht katholisch."