Dreiergespann für Herzogsägmühle: Nachdem Direktor Wilfried Knorr in Ruhestand gegangen ist, führen sein Nachfolger Andreas Kurz und die beiden Diakonie-Vorstände Andrea Betz und Hans Rock gemeinsam die Geschäfte des Diakoniedorfs.

Die Veränderung in der Geschäftsleitungsstruktur sei von langer Hand geplant worden, teilte die Herzogsägmühle am Mittwoch mit. Alle Einrichtungen der Diakonie München und Oberbayern sollten künftig noch enger verzahnt werden. Das sei "ein spürbares Plus für die Menschen, die durch die Diakonie Unterstützung erfahren", betonte Rock.

Die Diakonie Herzogsägmühle ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Diakonie München und Oberbayern. Weitere Tochtergesellschaften sind beispielsweise das Evangelische Hilfswerk und die Diakonia Dienstleistungsbetriebe. Pfarrer Adolf von Kahl gründete Herzogsägmühle 1894 für den "Verein für Arbeiterkolonien in Bayern".

1946 übernahm die Innere Mission - heute Diakonie München und Oberbayern - die Betriebsführung. Sie ist nach eigenen Angaben mit über 5000 Haupt- und rund 2500 Ehrenamtlichen der größte soziale Träger in der Region.