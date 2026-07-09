Dachau (epd). Der Pfarrer der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, Björn Mensing, wird am Sonntag (12. Juli) in den Ruhestand verabschiedet. Zum Gottesdienst mit Empfang in der Dachauer Friedenskirche um 15 Uhr hätten sich unter anderem Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, der Holocaust-Überlebende Ernst Grube, Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und Herzog Max von Bayern angekündigt, teilte die Versöhnungskirche mit.

Björn Mensing hatte die Stelle in der Versöhnungskirche im Jahr 2005 angetreten. Der Theologe und promovierte Historiker hatte seither mit seinem Team zahlreiche Zeitzeugengespräche, Lesungen und Ausstellungen organisiert und dabei den Blick mehr und mehr auf die Erfahrungen der Nachkommen von NS-Verfolgten gelenkt. Die Entpflichtung vom Amt nehmen Regionalbischof Thomas Prieto Peral und Kirchenrätin Rebecca Scherf vor. Mensing hat angekündigt, im Ruhestand in seine Heimat nahe Lüneburg zurückzukehren.