Gewalttat von Würzburg - Gottesdienst im Kiliansdom geplant

Dom St. Kilian in Würzburg.

Die Bestürzung ist groß: Nach dem Axtangriff vor fast genau fünf Jahren ist Würzburg erneut Schauplatz einer schrecklichen Bluttat geworden. Wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor Journalisten sagte, gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus, der am Freitag drei Frauen getötet und weitere Menschen in der Würzburger Innenstadt teils schwer verletzt hat. Noch sei nicht bekannt, welche Bedeutung die Psyche des Täters hatte und ob es ein islamistisches Motiv gab.

Am Freitagnachmittag hatte ein Mann wahllos Passanten mit einem Messer angegriffen. Die Tatwaffe hatte sich der Mann in einem Kaufhaus besorgt und dort zunächst eine Verkäuferin sowie zwei weitere Frauen erstochen, wie der unterfränkische Polizeipräsident Gerhard Kallert am Samstag mitteilte. Gegen den festgenommenen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Laut Zeugenangaben soll der 24-jährige Somalier während der Tat "Allahu Akbar" gerufen haben.

Der Mann sei in der jüngsten Vergangenheit unter anderem wegen eines Angriffs auf Mitbewohner aufgefallen, sagte der Bamberger Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler, und vorübergehend in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Der Somalier lebe seit 2015 in Deutschland, genieße subsidiären Schutz im Rahmen eines Asylverfahrens und halte sich somit legal im Land auf.

Die Bluttat stieß deutschlandweit auf Entsetzen: Der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), der Angriff komme zu einer Zeit, in der viele aufgeatmet hätten und das Leben wieder neu genießen wollten, weil der Höhepunkt der Corona-Pandemie überwunden scheint. "Umso mehr trifft uns ein Verbrechen, das uns mitten in dieses Aufatmen hinein unsere Verletzlichkeit vor Augen führt."

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die Tat als "unfassbar und schockierend". Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erschüttert. Der Täter habe äußerst brutal gehandelt. Dafür werde er durch den Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen. "Ich bin in Gedanken bei denen, die ihre Nächsten verloren haben."

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, schrieb am Samstag bei Twitter, die Ermittlungen würden ergeben, was den Täter antrieb. "Sicher ist: Seine entsetzliche Tat richtet sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion."

Der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CSU) warnte indes davor, die ausländische Bevölkerung nach der Messerattacke nun unter Generalverdacht zu stellen. Nur weil der Täter aus Somalia stamme, dürfe es keine Pauschalverurteilungen geben. Der Friede in der Stadtgesellschaft müsse bewahrt werden, mahnte Schuchardt.

Am Sonntagnachmittag soll um 15.30 Uhr eine ökumenische Gedenkfeier im Würzburger Kiliansdom stattfinden. Teilnehmen werden unter anderem der katholische Würzburger Bischof Franz Jung sowie die evangelische Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski, der in Würzburg ansässige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie Vertreter der muslimischen Gemeinden in der Stadt. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird laut Bistumsangaben erwartet.