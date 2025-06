Der Sommer 2015 ging als sogenannter Flüchtlingssommer in die Geschichte ein. Zehntausende Menschen, vor allem aus Syrien und Afghanistan, kamen innerhalb weniger Tage über die sogenannte Balkanroute nach Bayern.

Der damalige bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm blickt zehn Jahre danach zurück. Er empfing die Geflüchteten am Münchner Hauptbahnhof und reiste nach Ungarn und Serbien, um sich ein Bild von der Lage der Menschen entlang der Route zu machen.

Deutschland habe im Sommer 2015 sein schönstes Gesicht gezeigt, sagt der Vorsitzende des Weltkirchenrats im Interview.

"Die Menschen konnten sich zum ersten Mal willkommen fühlen"

Die Bilder der Tausenden Geflüchteten am Münchner Hauptbahnhof gingen im Sommer 2015 um die Welt. Die Menschen begrüßten die Geflüchteten mit "Refugees Welcome"-Bannern und Applaus. Wie haben Sie diese Tage Ende August, Anfang September 2015 erlebt?

Heinrich Bedford-Strohm: Ich werde nie vergessen, wie all diese Menschen aus den Zügen gestiegen sind. Hinter ihnen lag eine gefährliche Flucht, sie haben Länder durchquert, wo sie nirgendwo willkommen waren, sie wurden weitergereicht bis nach Deutschland. Und dann dieser herzliche Empfang in München, mit Beifall und mit Teddybären für die Kinder. Die Menschen konnten sich zum ersten Mal willkommen fühlen. Ein Bild habe ich noch besonders vor Augen.

Welches?

Wir alle kennen das berühmte Foto von Alan Kurdi: Ein zweijähriger syrischer Junge, dessen Leiche am 2. September 2015 - also genau in den Tagen, als so viele Menschen in München ankamen - an der türkischen Küste angespült wurde, nachdem er auf der Flucht übers Mittelmeer ertrunken war. Ein unfassbar trauriges Bild, das zu einem Symbol für das Leid der Geflüchteten wurde. Vom Münchner Hauptbahnhof gibt es ein Foto, das ich als Gegenstück sehe, weil es so viel Hoffnung ausstrahlt. Es zeigt ein Flüchtlingskind, das strahlend die Mütze eines Polizisten auf den Kopf gesetzt bekommt. Und der Polizist strahlt zurück. Polizei war für die Geflüchteten in ihrer Heimat und auf der Balkan-Route meist eine Bedrohung. In München haben sie eine Polizei kennengelernt, die den Menschen hilft.

Sie selbst haben bei einem Mittagessen mit dem Münchner Erzbischof Reinhard Marx spontan beschlossen, zum Hauptbahnhof zu fahren und die Geflüchteten zu begrüßen...

Ja, wir sind in die U-Bahn gestiegen und zum Hauptbahnhof gefahren. Dort haben wir die Menschen begrüßt, ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Auch mit den vielen Ehrenamtlichen und Einsatzkräften, die in diesen Tagen Hand in Hand zusammengearbeitet und die Geflüchteten mit dem Nötigsten versorgt haben.

Ich denke, viele am Bahnhof hatten das Gefühl, dass sie einen historischen Moment miterleben. Der syrische Bürgerkrieg hat enormes Leid ausgelöst, die schrecklichen Bilder vom Krieg und der anschließenden Fluchtbewegung haben wir über die Nachrichtenkanäle gesehen. Die Möglichkeit, diese Ohnmacht zu überwinden, hat die enorme Hilfsbereitschaft bestimmt verstärkt.