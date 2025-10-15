Gelegen "extra muros" – also außerhalb der damaligen Stadtmauern – bewahrt St. Johannis Relikte vieler Baustile und Zeiten. Die Kirche diente lange Zeit als Friedhofskirche. Der Friedhof wurde später in städtischen Park umgewandelt: heute ist das Gelände größtenteils der "Park der Opfer des Faschismus". Einige Grabsteine sind dort teils erhalten.

Über die Jahrhunderte wurde St. Johannis mehrfach zerstört, umgebaut und erneuert: im Hussitenkrieg, im Schmalkaldischen Krieg, nach Bränden; später in neugotischem Stil, Jugendstil, und in der DDR-Zeit mit teilweise starken Eingriffen.

1997 markiert einen Wendepunkt: St. Johannis wurde offiziell der jugendlichen Arbeit im Kirchenbezirk Chemnitz zur Verfügung gestellt und zur Jugendkirche umgestaltet. Damit begann nicht sofort das Ende der Kirche als Gotteshaus, aber ihr Zentrum verschob sich. Renovierungen und Nutzungsanpassungen folgten: Sanitäranlagen, Küche, Aufenthaltsräume, Büros, Technik, Fensterrenovierung, Anpassungen im Kirchenschiff und viele mehr. In den Jahren 2010 bis 2012 wurde die Kirche modernisiert: neue Elektrik, neue Böden, Fundamentsicherung, Fassadenanstrich. Später wurde das Kirchenschiff zum Mehrzweckraum umgestaltet, Akustik verbessert, Beleuchtung erneuert.

In diesem historischen Ambiente arbeitet Justine. Als Sozialpädagogin ist sie Teil eines Teams, das sich der offenen Arbeit für Jugendliche widmet, der Gemeinschaftsbildung, Freizeitgestaltung, sozialdiakonischen Angeboten, kulturellen und spirituellen Projekten. Sie spricht oft davon, wie wichtig es sei, "für Kinder und Jugendliche da zu sein, die einen Ort zum Wohlfühlen und Abhängen suchen, an dem sie ihre Freizeit verbringen und sich mit Freunden treffen können oder die jemanden brauchen, der sich für sie Zeit nimmt und für das, was sie beschäftigt. Alles, was an der Schnittstelle zwischen Kirche und Gemeinwesenarbeit liegt, ist unser Feld."

Wenn Justine durch den Innenraum der Kirche führt, erzählt sie nicht nur von Bands und Sofaecken, sondern man spürt, dass die Geschichte der Kirche Teil dessen ist, was Jugendkirche möglich macht. Die Kirche sei ein Beispiel für Wandel und Anpassungsfähigkeit.

Festivals und Mission

Michael Friedemann, Bezirksjugendwart, erinnert sich gerne an das C Festival Anfang Juni, mit vielen Trägern evangelischer Jugendarbeit ein sachsenweites Projekt. "Teilweise haben Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen, insgesamt über 1800 junge Leute", erklärt Friedemann.

Wichtig sei allen Beteiligten gewesen, als christliche Jugend nicht unter sich zu bleiben, sondern in der Stadt sichtbar werden. Das sei unter anderem durch missionarische und soziale Workshops im Stadtgebiet geschehen. Oder mit einem kostenfreien Konzert im Zentrum, zu dem Chemnitzer und Passanten eingeladen waren.