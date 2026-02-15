Bill Kaulitz übernimmt bald zusammen mit seinem Bruder die größte Samstagabend-Show des Landes: "Wetten, dass..?". Er ist offen homosexuell, kleidet sich extrovertiert und bricht mit Geschlechterrollen. Gleichzeitig geht auf Social Media die Serie "Heated Rivalry" über zwei verliebte Eishockey-Profis viral und wird gefeiert. In gefühlt jedem zweiten Weihnachtsfilm ist die Schwester der Hauptfigur mittlerweile in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung.

Man könnte fast meinen, wir hätten es geschafft. Dass wir im Jahr 2026 in einer Gesellschaft leben, in der jede Liebe akzeptiert wird und queerer Content genauso selbstverständlich gezeigt wird wie alles andere auch. Es wäre ja nach jahrzehntelangem Kampf um Grundrechte und Gleichstellung auch höchste Zeit.

Doch dieser Fortschritt ist ein Trugbild. Was auf Social Media weltoffen und progressiv wirkt, ist im harten Alltag oft noch lange nicht Realität.

Wer offen liebt, wird zum Ziel

Das zeigt das aktuelle, erschütternde Beispiel des Schiedsrichters Pascal Kaiser. Vor ein paar Wochen machte er seinem Freund während eines Spiels des FC Köln einen Heiratsantrag. Eine herzerwärmende Geschichte, die als "Good News" europaweit viral ging. Natürlich gab es die üblichen homophoben Kommentare unter den Posts, doch die Glückwünsche überwogen bei Weitem.

Diese digitale Positivität hielt dem echten Leben nicht stand. Nur wenige Tage nach der frohen Botschaft wurde Kaisers Privatadresse geleakt. Er erhielt Online-Drohungen und wandte sich an die Polizei, die ihn jedoch nicht in akuter Gefahr sah. Ein fataler Irrtum: Kurz darauf lauerten ihm drei Männer in seinem eigenen Garten auf und schlugen ihn zusammen. Diese Woche kam es zu einem erneuten Angriff. Die Botschaft der Täter ist klar: Wer offen liebt, wird zum Ziel, wenn diese Liebe nicht in das Weltbild der Aggressoren passt.

Die Statistiken untermauern dieses bittere Gefühl. Zwischen 2014 und 2023 haben sich die Hassverbrechen gegen LGBTQ+-Personen verachtfacht. Wir machen also keine Fortschritte, sondern bewegen uns im Eiltempo zurück.

Und die Politik? Die Bundesregierung unter Kanzler Merz hat das einzige wirkliche Schutzpaket in diesem Bereich still und heimlich beerdigt. Der Aktionsplan "Queer leben", der Akzeptanz und Schutz auf ein neues Niveau heben sollte, wird nicht fortgesetzt. Damit bleiben dringende Reformen beim Abstammungsrecht, die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen sowie effektive Maßnahmen gegen Hasskriminalität auf der Strecke.

Queere Menschen wollen keine Sonderbehandlung

Das Paradoxon unserer Zeit ist die Sichtbarkeit. Queere Menschen wollen und müssen repräsentiert werden, um echte Gleichstellung zu erreichen. Doch genau diese Sichtbarkeit – egal ob sie "offensiv" bei einer Parade oder ganz "normal" bei einem Heiratsantrag stattfindet – provoziert diejenigen, die von Hass getrieben sind. Sie fühlen sich durch bunte Flaggen und öffentliche Liebe in ihrer Existenz bedroht und treten dieser Sichtbarkeit mit Gewalt entgegen.

Dabei bemerken sie nicht: Es geht hier gar nicht um sie.

Wir queeren Menschen wollen keine Sonderbehandlung. Wir wollen Akzeptanz oder zumindest eine friedliche Gleichgültigkeit. Wir wollen uns sicher fühlen – etwas, das uns momentan immer mehr entgleitet. Deshalb ist ein Regenbogenanstecker an der Jacke oder ein solidarischer Sticker an der Ladentür eben kein bloßer Lifestyle, sondern ein Signal, das uns sagt: "Hier bist du sicher." Denn als homosexuelle Person weiß man nie, wem gegenüber man sich outen darf, wo man ohne Sorge Händchen halten oder seine Partnerin küssen kann.

Es ist kein Zufall, dass es unter den über 500 Spielern der Bundesliga noch immer kein aktives Outing gibt. Nach Vorfällen wie dem Angriff auf Pascal Kaiser wird sich das so schnell auch nicht ändern. Es ist eine bittere Ironie: Ausgerechnet diejenigen, denen ihre eigene Freiheit und Meinungsfreiheit so heilig ist, wollen sie anderen Menschen absprechen, sobald diese nicht ihren Vorstellungen entsprechen.

Steht auf, schaut hin

Wer jetzt sagt: "Dann mach den Heiratsantrag halt nicht öffentlich, das muss doch nicht sein", spricht aus einer bequemen, privilegierten Warte. Wer seine Liebe überall zeigen, überall hinreisen und überall ohne Angst leben kann, hat leicht reden.

Deswegen mein Appell an alle, die sich solidarisieren wollen: Regenbogen-Emojis auf Social Media sind ein schöner Anfang. Aber echte Unterstützung zeigt sich dort, wo es ungemütlich wird. Im Bus, wenn gepöbelt wird. Im Fußballstadion, wenn beleidigende Sprüche fallen. Im Freundeskreis, wenn jemand etwas Ausgrenzendes sagt.

Steht auf, wenn es brenzlich wird. Erkennt das Risiko an, das wir täglich eingehen. Solidarität ist kein Klick, sie ist eine Handlung.