Mit wachsender Sorge blicke ich auf Europa, das sich in einem politischen Umbruch befindet. Ein Rechtsruck greift um sich, rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien gewinnen immer mehr Anhänger. In Frankreich hat Marine Le Pen bei den letzten Präsidentschaftswahlen Rekordergebnisse eingefahren, in Österreich steht die FPÖ vor der Regierungsübernahme und in Deutschland erreicht die AfD Umfragewerte, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Selbst die traditionell konservative, aber demokratische CSU scheint immer weiter nach rechts zu rücken.

Aber dieser Trend ist kein isoliertes Phänomen. Es ist ein europäisches, wenn nicht globales Symptom einer Gesellschaft im Wandel.

Vom Tabu zum politischen Alltag

Noch vor wenigen Jahren galten rechte Parteien wie die NPD oder die Republikaner als gesellschaftlich geächtet. Wer sie wählte, tat dies heimlich, oft aus Protest. Heute dagegen: kein Problem! Manche bewundern den Rechtsextremisten Björn Höcke offen und stolz - in sozialen Medien oder am Stammtisch. Der Wandel rechtsextremen Gedankenguts vom gesellschaftlichen Tabu zum politischen Alltag ist eine der bedrohlichsten Entwicklungen unserer Zeit.

Das eigentliche Problem? Nicht nur die Existenz dieser Parteien, sondern die schleichende Verschiebung des gesamten Diskurses. Was früher als radikal galt, ist heute salonfähig. Begriffe wie "Remigration", "Umvolkung" oder "Grenzen dicht" klingen plötzlich nach normaler Politik. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich – und damit auch die Akzeptanz ideologischer Extreme.

Woher kommt der Rechtsruck?

Die Gründe sind vielfältig: Wirtschaftliche Unsicherheit, wachsende soziale Ungleichheit und Misstrauen gegenüber der EU und der Globalisierung bieten einen fruchtbaren Boden für vermeintlich klare Forderungen und Feindbilder. Migration und der gefühlte Verlust kultureller Identität werden von rechten Parteien gezielt als Angstthemen aufgebauscht - oft mit Begriffen wie "No-Go-Areas", die mehr Mythos als Realität sind.

Soziale Medien spielen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Algorithmen fördern extreme Meinungen, Menschen radikalisieren sich in Echokammern. Der Diskurs wird härter, die Fronten verhärten sich, die demokratische Streitkultur bleibt auf der Strecke.

Versagen der etablierten Parteien

Daran sind auch die etablierten Parteien nicht unschuldig. Statt klare Kante zu zeigen, reagieren viele mit Angst oder Anpassung. Vor allem die CSU hat versucht, AfD-Wähler mit schärferer Rhetorik zurückzugewinnen - ein riskantes Spiel. Die Geschichte lehrt: Populisten lassen sich nicht durch Imitation, sondern nur durch klare Abgrenzung besiegen.

Demokratische Parteien müssen mutiger werden und die Werte von Freiheit und Gleichheit verteidigen. Das heißt: Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit entgegentreten - in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Politik.

Bildung ist ein zentraler Hebel. Viele Menschen wenden sich rechten Parteien zu, weil sie sich abgehängt oder nicht gehört fühlen. Politische Bildung, Medienkompetenz und die gezielte Förderung einkommensschwacher Schichten sind entscheidend, um Alternativen zu bieten. Nur so kann der Einfluss rechtsextremer Kräfte eingedämmt werden.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Der Rechtsruck in Europa ist mehr als eine Herausforderung - er ist eine echte Gefahr. Rechte Parteien greifen Grundwerte wie Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit an. Sie spalten die Gesellschaft und säen Angst und Hass.

Wir müssen uns bewusst sein, wie zerbrechlich die Demokratie ist. Europa darf kein Kontinent der Ausgrenzung werden, sondern muss Vielfalt, Solidarität und Freiheit bewahren.

Der Rechtsruck muss uns wachrütteln. Es ist an der Zeit, unsere demokratischen Werte zu verteidigen - mit Mut und Entschlossenheit. Angst darf nicht zum Motor unserer Gesellschaft werden. Denn die Demokratie ist es wert, dass wir für sie kämpfen.