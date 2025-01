Welche Organisationen, Verbände und Einrichtungen widmen sich dem Thema "Demokratie" in Deutschland? Hier sind die wichtigsten Einrichtungen und Initiativen im Überblick.

Kirchliche und diakonische Initiativen

Initiative "Für Alle mit Herz und Verstand"

Die bundesweite ökumenische Initiative "Für Alle" möchte die Diskussion fördern und Menschen dazu bewegen, wählen zu gehen. Das Bündnis besteht aus den Landeskirchen und Bistümern. Link zur Initiative.

Zusammen für Demokratie

Zusammen für Demokratie ist ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Verbände und Einrichtungen, die sich gemeinsam für den Schutz unserer Demokratie einsetzen. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz sowie die Diakonie Deutschland und zahlreiche weitere kirchliche Organisationen sind Teil des Bündnisses. Link zur Initiative.

#SozialWählen

Mit der Bundestagswahl im Februar werden entscheidende Weichen für die Zukunft des Sozialstaates gestellt. Unter dem Hashtag #SozialWählen macht die Diakonie Deutschland deshalb Reformvorschläge in fünf zentralen Bereichen der Sozial- und Gesundheitspolitik. Link zum Projekt.

Kreuz.setzen

Kreuz.setzen ist eine Initiative von Freikirchen in Deutschland. Sie möchte Menschen in den Kirchen für Demokratie begeistern: "Als Christ*innen haben wir eine Verantwortung, für eine starke Demokratie einzustehen – vor, während und nach der Wahl" - so der Spruch der Initiatoren. Link zur Initiative.

Gesellschaftliche Initiativen

Bündnis für Toleranz

Zusammenschluss aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Religionsgemeinschaften, um unsere Demokratie und die Achtung der Menschenwürde zu stärken und Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen. Link zum Bündnis für Toleranz.

Landes-Demokratiezentrum Bayern

Dieses Zentrum ist beim Bayerischen Jugendring angesiedelt und arbeitet mit dem Bayerischen Sozialministerium zusammen. Es fördert demokratisches Engagement und Präventionsarbeit gegen Extremismus. Es vernetzt staatliche und nichtstaatliche Akteure, unterstützt lokale Projekte und organisiert Fachkonferenzen. Es gibt auch Angebote wie mobile Beratung und spezifische Programme zur Radikalisierungsprävention. Link zum Landes-Demokratiezentrum.

Mehr Demokratie e.V. – Landesverband Bayern

Diese Organisation setzt sich für direkte Demokratie ein, insbesondere für Bürgerentscheide, Volksentscheide und Bürgerräte. Sie unterstützt Bürgerbeteiligung auf kommunaler und Landesebene und fördert Transparenz und Informationsfreiheit. Link zum Landesverband.

Bayerisches Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafismus

Dieses Netzwerk, unterstützt von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, widmet sich der Prävention von Radikalisierung und bietet Beratungs- und Schulungsangebote. Link zum Netzwerk.

Bundesprogramm "Demokratie leben!" in Bayern

Im Rahmen dieses Bundesprogramms werden 34 Partnerschaften für Demokratie in bayerischen Kommunen gefördert. Diese entwickeln lokale Strategien zur Förderung von Demokratie und Vielfalt und bieten Unterstützung für Projekte vor Ort. Link zum Programm.

Bayerischer Forschungsverbund "Zukunft der Demokratie" (ForDemocracy)

Dieser Forschungsverbund vereint Wissenschaftler an acht bayerischen Universitäten, um neue Ansätze für demokratische Prozesse und Partizipation zu entwickeln. Finanziert wird das Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Link zum Forschungsverbund.

Weitere Linktipps zum Themenfeld

• https://www.streitfoerderer.de/

• https://www.politische-bildung-bayern.net/

• https://www.cap-lmu.de/

• https://zivilcourage-fuer-alle.de/

• https://www.bayerischerbauernverband.de/der-bbv/gremien/arbeitsgemeinschaft-der-landjugend?lat=49.0129687&long=8.3732068

• http://www.wertebuendnis-bayern.de/

• https://lokal-forum.net/

• https://jugendaustausch.bayern/

