Digital pilgern: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen veröffentlicht Pilgerweg-App

Pilgern vom Sofa aus – das verspricht die neue Pilgerweg-App der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). Das digitale Angebot biete eine einzigartige Möglichkeit für alle, die nicht für längere Zeit aus ihrem Alltag aussteigen können und doch eine tägliche Auszeit mit neuen Impulsen suchen, erklärte der ACK-Vorsitzende in Deutschland, Erzpriester Radu Constantin Miron, laut Mitteilung.

Pilgerweg-App: Siebenwöchige Pilgerreise im Digitalen

Die App soll ab Juni 2021 im AppStore und über Google Play verfügbar sein. Das Angebot könne aber bereits über die Websites der App genutzt werden.

Die digitale Pilgerreise ist den Angaben zufolge sieben Wochen lang. Über die App erhielten die Pilgerinnen und Pilger wochentags Impulse rund um die Themen Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung und Schöpfung. Darüber hinaus seien sie angehalten, jeden Tag mindestens 30 Minuten zu laufen oder diese Zeit für die innere Einkehr, etwa Meditation oder stille Zeit, zu nutzen.

Virtuelle Herberge ermöglicht Zusammenkunft der Pilgernden

In der virtuellen Herberge können die Pilgernden an den Wochenenden mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt treten und sich gegenseitig helfen, hieß es. Der digitale Raum werde von Kirchen, Gruppen und Initiativen gestaltet, oft gemeinsam mit ökumenischen oder internationalen Partnerinnen und Partnern.

Herausgeber des digitalen Angebots ist die ACK. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss aus 18 Kirchen, welche in Deutschland rund 50 Millionen Christinnen und Christen repräsentieren. Gefördert wird die Pilgerweg-App von dem Hilfswerk Brot für die Welt und der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD).