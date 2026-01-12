Letzten Donnerstag erzählte ich meiner dritten Klasse die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die einem Stern folgten, um den neugeborenen König zu finden. Nach ihrer langen Reise erkannten sie: Dieser König war Jesus, das Kind in der Krippe, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Diesen Zusammenhang verstanden alle Kinder gut.

Geschenke mit Bedeutung

Wir sprachen über die Geschenke der Weisen: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Anschließend fragte ich die Klasse, was sie Jesus schenken würden. Viele griffen die Ideen der Weisen auf, andere nannten praktische Dinge wie Brot, Wasser oder einen warmen Mantel.

Ein König braucht einen Thron

Ein Schüler sagte jedoch, er würde Jesus einen Thron und eine Krone schenken, denn Jesus sei schließlich ein König. Dieser Gedanke berührte mich. Wie kann ein Drittklässler einen so tiefen Gedanken formulieren?

Und die Frage ließ mich nicht los: Bin ich auch bereit, Jesus einen Thron in meinem Leben zu geben – als meinen ganz persönlichen König?