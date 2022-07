Blog #himmelwärts

Schulgottesdienst: "Frau Religionslehrerin" erklärt, wie es richtig geht

Wir feiern Gottesdienst - in der Kirche? Nein! In der Schule! Schulgottesdienste sind an vielen Schulen Standard. Doch was gilt es dabei zu beachten? "Frau Religionslehrerin" erklärt in ihrem Blog, wie es richtig geht.