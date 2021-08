Was im Wahlprogramm von CDU und CSU zu Religion, Kirche und Glaube steht

Was sagt das Wahlprogramm zur Kirche?

Viermal erwähnen CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm die Kirchen. Damit liegt sie nur im Mittelfeld, gleich drei Parteien verwenden den Begriff häufiger (Linke 10, AfD 8, Grüne 6, SPD 3, FDP 2). Einmal geschieht dies im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit (die früher Entwicklungshilfe hieß), dreimal dagegen erst kurz vor Schluss.

Auf Seite 133 von 139 geht es um die gesellschaftliche Rolle von Religion. "Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben gerade auch in der Corona-Pandemie einen unverzichtbaren Dienst am Nächsten geleistet und den Blick auf jene gelenkt, die es in dieser Zeit am schwersten hatten", heißt es da. Ein paar Absätze weiter bekennt man sich zum Kooperationsmodell zwischen Kirche und Staat.

Dann wird es grundsätzlicher. "Wir haben Vertrauen in das Potenzial von Religion, Werte zu vermitteln und einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen zu leisten", versichern CDU und CSU. Die Freiheit der Kirchen (und nicht näher benannte "Religionsgemeinschaften"), in die Gesellschaft hineinzuwirken, müsse daher "unantastbar" bleiben.

Welche Rolle spielt der Glaube?

Das Wort Glaube taucht nur ein einziges Mal im Wahlprogramm der Union auf (FDP 7, Linke 4, AfD 2, Grüne 1, SPD 0). Interessanterweise geht es dabei dann auch nicht um den christlichen, sondern um den jüdischen. "Wir stehen mit aller Überzeugung dafür ein, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland immer eine Heimat haben, in Sicherheit leben und ihren Glauben praktizieren können", betont man, als es um Antisemitismus geht. Übrigens: Der nächste Abschnitt befasst sich mit Islamfeindlichkeit, ein ähnlich starkes Bekenntnis zur Gewährleistung der freien Glaubensausübung hält man hier jedoch offenbar nicht für notwendig.

Was sagt das Programm zu Religion?

15 mal kommt der Begriff Religion im CDU/CSU-Wahlprogramm vor. Das reicht allerdings nur für den zweiten Platz – ausgerechnet die Linke liegt in dieser Zählung vorne (Linke 21, Grüne 10, FDP 8, AfD 8, SPD 6).

Immerhin findet die Union das Thema so wichtig, dass sie ihm ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Und sie bekennt sich klar und deutlich zu einer positiven Einordnung von Religion: "Religion als wertvollen Teil unserer Gesellschaft begreifen", lautet die Überschrift. Wie unter dem Punkt "Kirche" bereits erwähnt, drückt man hier sein Vertrauen in die Fähigkeit von Religion aus, Werte zu vermitteln und einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen zu leisten. Weiterhin bekannt man sich zum Religionsunterricht an Schulen sowie dem Schutz von Feiertagen und der Sonntagsruhe.

Auch das Thema Religionsfreiheit wird im Programm erwähnt, selbstverständlich in einem positiven Sinn: "Religionen sollen in der Öffentlichkeit eine starke Stimme sein. Dazu gehören der regelmäßige Austausch und der Dialog mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften dieses Landes."

Andere Religionen als die christliche kommen im Wahlprogramm übrigens kaum vor. An zwei Stellen werden Jüdinnen und Juden erwähnt, im Zusammenhang mit Antisemitismus und Kontingentflüchtlingen. Der Islam kommt mit sechs Erwähnungen etwas öfter vor, allerdings nur entweder als "Islamismus" oder als "Islamfeindlichkeit". Als Religion im eigentlich Sinne scheint er genau wie das Judentum keiner Erwähnung wert zu sein – das gilt auch für die beiden anderen Weltreligionen Buddhismus und Hinduismus, die überhaupt nicht vorkommen.

Fazit

Das Wahlprogramm von CDU und CSU positioniert sich klar befürwortend zum christlichen Glauben, zur Religion sowie zur gesellschaftlichen Rolle der Kirchen. Es führt an mehreren Stellen das christliche Menschenbild als Grundlage ihrer Werte und Überzeugungen an. Genauer ausgeführt, was damit gemeint ist, wird dies jedoch nicht.

Die Unionsparteien rechnen Religion insgesamt eine positive gesellschaftliche Funktion zu und wollen das Wirken von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften in diesem Bereich schützen. Man wünscht sich sogar, dass Religionen eine "starke Stimme" in der Öffentlichkeit sein sollen. Ebenso bekennen sich die beiden Parteien zum Schutz von christlichen Feiertagen sowie zur Bewahrung der Sonntagsruhe. Andere Religionen als das Christentum finden aber kaum Erwähnung – und wenn, dann meist in problematischem Kontext.