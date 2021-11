100 Jahre evangelische Kirchenverfassung in Bayern

Mit dem Niedergang der Monarchie musste sich die evangelische Kirche in Bayern eine neue Verfassung geben. Das war 1921. Und die Väter dieser Verfassung waren so gescheit, sie auf 50 Jahre anzulegen. Wir feiern also eigentlich ein Doppeljubiläum, denn 1971 trat dann die heute gültige Verfassung in Kraft, die es unter anderem möglich machte, dass es heute Pfarrerinnen gibt.