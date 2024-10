Jahrestag des Angriffs der Hamas

Auf katholischer Weltsynode: Papst Franziskus ruft zu Friedensgebet am 7. Oktober auf

Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, am 7. Oktober einen Tag des Gebets und des Fastens für den Frieden in der Welt einzulegen. Am 7. Oktober jährt sich der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, der Auslöser des andauernden Krieges in Gaza war. In seiner Predigt sprach der Papst mit Blick auf Kriege und Gewalt von "dieser dramatischen Stunde der Geschichte", in der die Welt sich befinde.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten