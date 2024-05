Auch in Schulbüchern werde es oft ausgeklammert, sagt Gerth: "Es kann sein, dass Kinder und Jugendliche bis zur zehnten Klasse den Religionsunterricht besuchen, ohne etwas von Pfingsten gehört zu haben - einfach, weil die Lehrerin oder der Lehrer andere Schwerpunkte gesetzt hat." Weihnachten oder Ostern könnten dagegen nicht so leicht unter den Tisch fallen. "Religion zu unterrichten, ohne die Auferstehung Jesu und damit Ostern zu behandeln, ist schwierig."

Friedrich Schweitzer, Seniorprofessor für Praktische Theologie an der Universität Tübingen, ist an einer noch nicht veröffentlichten Untersuchung beteiligt, in der Viertklässler im evangelischen Religionsunterricht in fünf Bundesländern befragt wurden. Hier zeigt sich ebenfalls, dass Pfingsten wenig bekannt ist: Jeweils mehr als zwei Drittel der Befragten konnten die christlichen Feste Weihnachten, Himmelfahrt und Erntedank erläutern - Pfingsten war hingegen nur sieben Prozent der Befragten ein Begriff. Am Ende des vierten Schuljahres nimmt das Wissen zum Christentum laut der Untersuchung zu, aber immer noch nur knapp ein Drittel der Befragten wisse um die inhaltliche Bedeutung des Pfingstfestes.

Für säkulare Menschen sei die gängige Erklärung wenig hilfreich, dass Pfingsten "der Geburtstag der Kirche" ist, sagt Schweitzer. "Leute, die Kirche nicht wichtig finden, haben wenig Lust, ihren Geburtstag zu feiern." Stattdessen könne man erklären, dass Menschen an Pfingsten durch Gottes Geist Lebensfreude und Lebenskraft finden. "In einer Zeit, in der viele an Burn-out leiden, könnte dies eine attraktive und lebensrelevante Erklärung für das Pfingstfest sein."

"Auch den Heiligen Geist hat noch niemand gesehen. Aber viele Menschen sagen, er ist da, er ist in mir, er wirkt in mir."

Gerth rät, das Pfingstfest im Unterricht beispielsweise so zu erklären, dass die Christinnen und Christen damals "Feuer und Flamme" für ihren Glauben waren und diesen öffentlich bekundeten. Dass sie dafür Mut bekamen, hätten diese auf das Pfingsterlebnis zurückgeführt. Anschließend könnten die jungen Menschen gefragt werden, wofür sie brennen und was ihnen so wichtig sei, dass sie dafür auf die Straße gehen würden.

Wie Pfingsten verständlich erklärt werden kann, zeigt auch die "Leichte Sprache", die Texte barrierefrei formulieren möchte. So heißt es zum Beispiel auf der Internetseite des Bistums Essen: "Jesus sendet seinen Freunden einen Helfer. Den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist kann man nicht sehen, aber er ist da. Der Heilige Geist wirkt in uns, wenn wir ihn darum bitten."

In einem dazugehörigen Video zeigt Joachim Derichs, Seelsorger im Essener Franz Sales Haus für Menschen mit Behinderung einen Luftballon und sagt: "Das Gas in dem Luftballon kann man nicht sehen und auch den Heiligen Geist hat noch niemand gesehen. Aber viele Menschen sagen, er ist da, er ist in mir, er wirkt in mir."