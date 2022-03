Der rechtliche Rahmen heute ist ein anderer als 2015/2016, Stichwort Massenzustrom-Richtlinie. Hängt die hohe Aufnahmebereitschaft auch damit zusammen?

Bendel: Zumindest war die Entscheidung, die Massenzustrom-Richtlinie in Kraft zu setzen, dringend nötig. Zum einen, weil so eine unbürokratische und rasche Aufnahme Geflüchteter möglich ist. Zum anderen, weil die Aufnahme der Schutzsuchenden diesmal von Anfang an europäisch gedacht wird, denn die Entscheidung für die Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie wurde ja einstimmig gefällt. Für uns in Deutschland ist die Umsetzung dieser Richtlinie vielleicht sogar besonders folgenreich...

... wie meinen Sie das?

Bendel: Unser bisheriges Asylmodell ist sehr straff organisiert: Neu ankommende Geflüchtete werden erst einmal zentral registriert und vorwiegend auch in großen Unterkünften untergebracht. Aktuell läuft es anders. Und ich finde, wir sollten wissenschaftlich untersuchen, ob sich die rasche Gewährung eines Aufenthaltsrechts sowie die freie Wahl des Wohnorts und der schnelle Zugang zur Arbeit gegenüber dem bisherigen Vorgehen bewähren. Dann könnte die ganze Asylpolitik vielleicht neu gedacht werden.

Generell sind Frauen und Kinder laut Flüchtlingsorganisationen auf der Flucht noch einmal gefährdeter als Männer - wieso genau ist das so?

Bendel: Der Hohe Flüchtlingskommissar und auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen sprechen derzeit schon von einer Million geflüchteter Kinder aus der Ukraine. Das wären knapp die Hälfte aller Geflüchteten aus der Ukraine insgesamt.

Es ist bekannt, dass Frauen und Kinder auf der Flucht besonders gefährdet sind, vor allem, wenn sie nicht im Familienverband unterwegs sind. Sie sind vielfach psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt, geraten öfter in Abhängigkeitsverhältnisse und sind auch von Arbeits- und sexueller Ausbeutung deutlich häufiger bedroht.

Das heißt, die Berichte, dass geflüchteten Frauen und Kindern zwielichtige "Hilfsangebote" - wie etwa "Unterkunft für Haushaltsdienste" - gemacht werden, sind gängige Realität?

Bendel: Einzelne Personen, aber auch organisierte Kriminelle, nutzen den Schutzbedarf von Menschen selbst in solchen Situationen aus. Frauen und Minderjährige müssen deshalb bei ihrer Ankunft in ihren jeweiligen Muttersprachen über ihre Rechte aufgeklärt und vor solchen Fällen gewarnt werden. Wir brauchen qualifiziertes Personal in Aufnahmeeinrichtungen, Mechanismen zur schnellen Familienzusammenführung und Gewaltschutzprogramme.

Wenn jetzt ukrainische Geflüchtete privat bei ihnen bislang Unbekannten unterkommen, für wie problematisch halten Sie das, wenn das nicht zentral registriert wird?

Bendel: Wir dürfen die große Hilfsbereitschaft nicht unter Generalverdacht stellen, sondern erst einmal würdigen, müssen aber angesichts der Gefahr von Missbrauch auch sehr wachsam sein. Alle Unterkunftsangebote sollten ohnehin, wenn irgend möglich, registriert werden. Zum einen, damit man nachverfolgen kann, ob die Integrationsangebote bei den Menschen ankommen und genutzt werden - und zum anderen, damit eine sinnvolle Verteilung auf alle Bundesländer leichter fällt. Ohne ein Registrierungssystem - das ja im Moment nur den Ausländerbehörden der Länder obliegt - ist ein erheblicher Aufwand nötig, um auch nur annähernd zu schätzen, wie viele Menschen eigentlich gekommen sind und welche Unterstützungsangebote benötigt werden.

Was können wohlmeinende Flüchtlingshelfer tun, wenn sie das Gefühl haben, andere Helfer meinen es nicht ganz so gut und selbstlos? Sollte man da einhaken?

Bendel: Ja, auf jeden Fall sollten Helferinnen und Helfer dann die Betroffenen ansprechen und über ihre Rechte informieren. Sie sollten auch Behörden und Fachberatungsstellen kontaktieren, damit die Frauen und Kinder sicher untergebracht werden können und strafrechtlich relevantes Verhalten auch verfolgt wird.

Was wird bei der Integration der ukrainischen Geflüchteten die größte Herausforderung für die Aufnahmeländer?

Bendel: Die größte Herausforderung ist eigentlich immer, die gesellschaftliche Teilhabe der Geflüchteten sicherzustellen - von Anfang an. Das wären der Zugang zu Sprachkursen, Bildungsangeboten, Arbeit, Wohnraum und zur Gesundheitsversorgung. Weil aktuell besonders viele Frauen mit Kindern zu uns kommen, wird es eine große Herausforderung sein, die Kinderbetreuung sicherzustellen. Das ist nicht ganz trivial, denn Kita-Plätze sind mancherorts ja jetzt schon Mangelware...