Wer schon einmal einen Gottesdienst in einer anderen Konfession besucht hat, kennt das Gefühl der Verunsicherung: andere Abläufe, andere Gerüche, andere Klänge. Für Katholik*innen wirkt der evangelische Gottesdienst oft nüchtern, für Evangelische die Messe mitunter überladen.

Dabei werfen schon die Begriffe Fragen auf: Warum heißt es Pastor, Pfarrer oder Priester? Und wo lohnt es sich überhaupt zu gendern? Denn in der katholischen Kirche ist das geistliche Amt bis heute ausschließlich Männern vorbehalten.

"Priester" bleibt eine männliche Kategorie. Die evangelische Kirche hingegen ordinierte Frauen seit den späten 1950er Jahren – es ist also korrekt, von Pfarrerinnen und Pfarrern oder Pastorinnen und Pastoren zu sprechen.

Weniger Glaubensgrenzen im Alltag, mehr Unterschiede im Gottesdienst

Dabei zeigt die sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung: Konfessionen spielen im Alltag vieler Gläubiger kaum noch eine Rolle. Die Bruchlinien verlaufen heute anders – zwischen kirchlich Verbundenen und Konfessionslosen, nicht zwischen Katholik*innen und Protestant*innen.

Auf den ersten Blick scheint das auch für die Liturgie zu gelten. Gesang, Gebet, Predigt – diese Trias bildet das Gerüst beider Gottesdienstformen. Sowohl Messe als auch evangelischer Gottesdienst beginnen mit einer Eröffnung, münden in die Verkündigung und enden mit dem Segen. Wer sonntags hin und wieder eine Kirche betritt, könnte meinen: so weit, so ähnlich.

Doch wer genauer hinsieht, erkennt durchaus Unterschiede – in Aufbau, Gewichtung und theologischem Selbstverständnis.

Das Herzstück der Liturgie: Eucharistie oder Predigt?

Das Zentrum der katholischen Messe ist die Eucharistie – die "Danksagung", wie die Übersetzung des griechischen Wortes es verrät. Sie gilt als eines von sieben Sakramenten und wird jeden Sonntag in der Messfeier als Vergegenwärtigung des Opfers Christi am Kreuz gefeiert – als das sogenannte Messopfer.

Im evangelischen Gottesdienst hingegen ist das Abendmahl – ein Rückgriff auf die Terminologie Martin Luthers – zwar ebenfalls Sakrament, aber nicht der liturgische Schwerpunkt. Neben der Taufe ist es das einzige Sakrament, und die Gemeinde entscheidet selbst, wie oft das Abendmahl gefeiert wird – in der Regel monatlich.

Diese unterschiedliche liturgische Gewichtung zieht weitreichende Folgen nach sich – für die Gestaltung des Gottesdienstes wie für das Selbstverständnis der Gemeinden und die Erfahrung der Gottesdienstbesucher*innen.

Wer darf mitfeiern – und wer nicht?

Die katholische Eucharistie ist ausschließlich Katholik*innen vorbehalten. Andere Christ*innen dürfen nur in Ausnahmefällen teilnehmen, etwa bei Todesgefahr – eine Praxis, die viele Priester als unbefriedigend empfinden.

Für Evangelische bedeutet das: Sie bleiben oft ausgeschlossen, sitzen schweigend in der Bank – ein Symbol der Ausgrenzung. Wein und Hostie, das dünne, ungesäuerte Brot, das nur der Priester austeilt, markieren diese Grenze.

Dabei teilen viele Evangelische, besonders Lutheraner*innen, den Glauben an eine "Realpräsenz Jesu Christi" in Brot und Wein – allerdings mit Unterschieden: Katholik*innen glauben an die "Transsubstantiation", die vollständige Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Lutheraner*innen sprechen von der Gegenwart Jesu "in, mit und unter" Brot und Wein, ohne substanzielle Veränderung.

Das heißt, Christus ist real anwesend – ohne dass sich Brot und Wein wirklich verwandten. Reformierte sehen die Gaben als Zeichen und Erinnerung – ein "Erinnerungsmahl".

Für Evangelische gilt: Jede*r Getaufte ist eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, unabhängig von Konfession oder Status. Dies entspricht dem protestantischen "Priestertum aller Gläubigen", das die Gleichheit aller Christ*innen vor Gott betont.

Die Predigt als Herzstück des evangelischen Gottesdienstes

Die Gewichtung der Predigt ist ein entscheidender Unterschied: Im katholischen Gottesdienst fällt sie kurz aus, selten länger als fünf bis zehn Minuten, und erläutert vor allem die Tageslesungen.

Im evangelischen Gottesdienst hingegen steht die Predigt im Mittelpunkt. Sie dauert meist 15 bis 25 Minuten und bietet eine ausführliche Auslegung der Schrift. Dass das Wort im Zentrum steht, ist also mehr als ein Klischee.

Martin Luther hat die Verkündigung ins Zentrum gerückt. Das reformatorische Prinzip "Sola scriptura" – allein die Schrift – fordert von den Besucher*innen vor allem eines: aufmerksam zuzuhören.

Liturgische Vielfalt: Einheit und Variabilität

Der liturgische Ablauf der katholischen Messe folgt weltweit einem nahezu einheitlichen Muster, dem "Ordo Missae". Ob in München, Manila oder Mombasa, die Grundstruktur bleibt dieselbe. Das schafft Vertrautheit und einen liturgischen Wiedererkennungseffekt, der über alle kulturellen Grenzen hinweg verbindet.

Zugleich wirkt das Ritual manchmal streng, fast unbeweglich. Spielräume gibt es, aber sie sind klein – etwa in der Sprache, der Musikauswahl oder der Gestaltung besonderer Festtage.

Der evangelische Gottesdienst ist dagegen variabler. Zwar gibt es auch hier liturgische Grundordnungen, doch Form und Ausgestaltung unterscheiden sich teils deutlich – von Landeskirche zu Landeskirche, manchmal sogar von Gemeinde zu Gemeinde.

Zwei Grundtypen prägen dabei das Bild: Eine lutherisch geprägte Form, die viele Elemente der lateinischen Messe übernimmt, und eine reformierte, die auf schlichte Predigtgottesdienste setzt. Dort erklingt deshalb kein Kyrie, kein Gloria, oder Sanctus. Anstelle des Altars steht außerdem ein einfacher Abendmahlstisch im Raum.

Rituale und Beteiligung: Körper, Klang und Sprache

Die Unterschiede zeigen sich auch in Details: Katholik*innen beginnen mit Buße und Vergebung, Protestanten mit Lob und Gebet. Katholische Liturgie umfasst mehr Bibeltexte – nach festgelegter Leseordnung –, die nur Priester oder Diakone vortragen. Protestant*innen setzen stärker auf die Auslegung und beteiligen Laien.

Körperlich ist die katholische Messe reicher an Ritualen: mehr Kniebeugen, Kreuzzeichen, festgelegte Bewegungen. Evangelische Gottesdienste setzen eher auf gemeinsames Singen.

Fazit: Ökumene braucht Verständnis – auch für die Unterschiede

Diese Unterschiede zeigen: Ökumene ist mehr als nur guter Wille – sie erfordert auch das bewusste Verstehen der verschiedenen Gottesdienstformen.

Für die Besucher*innen sind die Unterschiede spürbar – manchmal irritierend, oft schmerzlich. Gerade dann, wenn sie schweigend sitzen bleiben, während die Karawane vorüberzieht. Ein Ritual der Ausgrenzung, das beide Seiten längst überwinden wollten.