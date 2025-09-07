Da hatte der Osten die Nase vorn: Das erste alkoholfreie Bier in Deutschland braute der Volkseigene Betrieb (VEB) Engelhardt-Bräu in Ostberlin 1972. Die Regierung wollte den Autofahrern das "Aubi" schmackhaft machen, weil sich auf den Straßen der Republik immer mehr Unfälle ereigneten, bei denen die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen, erzählt der Professor für Brau- und Getränketechnologie an der Technischen Universität München (TUM), Thomas Becker. Das erste alkoholfreie Bier auf dem Westmarkt war Clausthaler in den 1980er Jahren.

Die Herausforderung des Geschmacks bei alkoholfreiem Bier

Anfangs waren solche Getränke "malzig", "papieren" oder "leer", sagt der Geschäftsführer der einzigen deutschen kommunalen Brauerei, der Stadtbrauerei Spalt (Landkreis Roth), Udo Weingart. Auch heute beherrschten "nicht so viele" die Kunst, ein alkoholfreies Bier zu machen.

Sein Unternehmen stellt mittlerweile ein Weißbier, ein Helles und ein Pils ohne Promille her. "Wir verzeichnen in dem Segment zweistellige Zuwachsraten."

Konsumrekorde: So trinken die Deutschen alkoholfrei

Die Deutschen trinken so viel alkoholfreies Bier wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr konsumierten sie knapp 579 Millionen Liter. Die hergestellte Menge hat sich damit in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Die Produktion von Bier mit Alkohol ist in den vergangenen zehn Jahren um 14 Prozent zurückgegangen.

Allerdings bleibt Alkoholfreies eine Nische. Es wird immer noch deutlich mehr Bier mit Alkohol produziert und getrunken: Im Jahr 2024 stellten die Brauereien gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier her. Beim Oktoberfest 2024 wurden 7 Millionen Liter Bier getrunken, der Anteil an alkoholfreiem Bier daran 2.400 Hektoliter, 1.000 Hektoliter mehr als noch 2016, teilt die Pressestelle des Oktoberfests mit.

Ist der Alkohol im Bier vielleicht sogar verzichtbar? "Ein Brauer würde niemals sagen, dass der Alkohol im Bier überflüssig ist, der Alkohol ist ein Geschmacksträger", sagt der Spalter Braumeister Stefan Herz und vergleicht ihn mit dem Fett am Schweinebraten. Er wehrt sich aber nicht gegen den erstaunlichen Erfolg seines Biers ohne Alkohol: "Wenn man ein Bier von mir mag, bin ich einverstanden damit, auch wenn das das Alkoholfreie ist."

Brauereien setzen auf Innovation statt Nachahmung

"Bis vor zehn Jahren haben die Brauer das alkoholfreie Bier stiefmütterlich behandelt, für sie war es ein Nebenprodukt", erklärt Professor Becker. Ihre Produkte "waren mastig, brotig oder süß und nicht ausgewogen". Aber spätestens seit die große Brauerei in Erding ihr alkoholfreies Bier als isotonisches Getränk für Sportler vermarktet, "merkten viele Braumeister, ich muss mir das mal genauer anschauen".

Seither investiert man mehr Grips, "um das Bier besser zu machen", lobt Becker die Branche. Man habe nicht mehr versucht, das normale Bier nachzuahmen, sondern spezielle Biere gebraut, denen in weiteren Verfahren der Alkohol wieder entzogen wird. "Die Brauer haben da unheimlich viel gemacht." Beim Weißbier sei das leicht gewesen, weil obergäriges Bier durch die Hefe ein prägnantes Aroma habe, aber untergäriges Bier, also Helles oder Pils, verzeihe ein "Fehlaroma" nicht so leicht.

Marketingstrategien für alkoholfreies Bier

Auch in die Vermarktung des alkoholfreien Biers stecken die Brauereien mehr Ressourcen. Das Pils ohne Prozente aus Spalt ist unter dem Namen "Freiheit" erfolgreich, weil es damit dem Biertrinker vermittelt, "keine Grenzen zu haben, weil kein Alkohol drin ist", erklärt Spalter-Chef Weingart. Eine Hopfendolde mit Flügeln im Etikett soll den Eindruck noch verstärken. Das spricht nach Weingarts Erfahrung junge Menschen und Frauen an.

In die Gläser der Stammtischgäste in den Wirtschaften in und um Spalt werde aber weitgehend alkoholisches Bier gezapft, stellt auch Braumeister Herz fest. Der Stammtisch sei seiner Meinung nach der falsche Platz für alkoholfreies Bier. Hierher gehöre "Geselligkeit und ein traditionelles Bier".

Universitätsprofessor Becker erklärt, "Alkohol hat auf den Aromaeindruck eine positive Wirkung", "alkoholfreies wird immer ein Defizit haben". Er ärgert sich etwas, dass herkömmliches Bier zwar in Deutschland ein "Gesellschaftsgetränk" sei, zugleich aber ein schlechtes Image habe: "Wenn etwas schiefläuft, wird es am Bier demonstriert."

Das reiche vom Alkoholismus bis zur Debatte um Glyphosat. Die erfolgreichen alkoholfreien Biere "im Geiste der Zeit", wie es Geschäftsführer Weingart sagt, können dieses Image vielleicht aufpolieren.