Ökumenische Heiligenlieder im Jahreslauf

Heilige sind in der evangelischen Kirche keineswegs vergessen – aber sie werden vergleichsweise selten besungen. Christian Schmidt möchte das ändern. Mit seinem Buch »Ökumenische Heiligenlieder im Jahreslauf« legt er eine Sammlung von rund 180 Liedern vor, die Glaubenszeugen aus vielen Jahrhunderten würdigen und zugleich eine Brücke zwischen evangelischer und katholischer Tradition schlagen.

Ausgangspunkt ist eine Erkenntnis, die bereits in der Confessio Augustana von 1530 formuliert wurde: Der Heiligen soll gedacht werden, damit unser Glaube gestärkt wird. Ihre Lebensgeschichten zeigen, wie Gottes Gnade Menschen begleitet und wie ihr Glaube auch für nachfolgende Generationen zum Vorbild werden kann. Dabei unterscheidet Schmidt bewusst zwischen dem Gedenken an die Heiligen und ihrer Anrufung. Nicht die Heiligen selbst stehen im Mittelpunkt der Verehrung, sondern Gott, dem für ihr Leben und Zeugnis gedankt und mit ihnen gemeinsam Lob gesungen wird.

Die Texte sind so gestaltet, dass Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfessionen sie gemeinsam singen können. Schmidt leistet damit einen Beitrag zur Verständigung zwischen den Kirchen: Was lange als konfessionelles Trennungsmerkmal wahrgenommen wurde, wird hier zu einer gemeinsamen Möglichkeit, den Glauben zu feiern.

Die Lieder führen durch das Kirchenjahr und erinnern an bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten der christlichen Geschichte – von den frühen Glaubenszeugen über die Gestalten der Reformationszeit bis hin zu Menschen aus der jüngeren Kirchengeschichte. Zu jedem Lied gehören ein Bild und eine kurze Lebensbeschreibung. So wird aus dem Gesangbuch zugleich ein Nachschlagewerk und eine Einladung, sich mit den Lebenswegen dieser Menschen näher zu beschäftigen.

Auch musikalisch ist das Buch vielseitig angelegt. Neben einer eigens für die Sammlung entwickelten Melodie gibt es Vertonungen verschiedener Komponisten und Texte, die sich nach bekannten Gesangbuchmelodien singen lassen. Vorschläge für den Wechselgesang zwischen Gemeindegruppen oder zwischen Chor und Gemeinde eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für den Gebrauch. Die Lieder eignen sich für Gottesdienste und Andachten an Gedenktagen, für das Patronatsfest einer Kirche oder auch für persönliche Namenstage. Über QR-Codes lassen sich die Lieder zudem herunterladen.

Die Lieder sind übersichtlich nach den Gedenktagen im Kirchenjahr geordnet. Ein Register erleichtert die Suche. Die unterschiedlichen Farben und Schriftgestaltungen sorgen für Orientierung und geben dem Band eine ansprechende, sorgfältige Gestaltung.

Christian Schmidts Buch lädt dazu ein, die Lebensgeschichten der Heiligen neu zu entdecken und sich von ihrem Mut und ihrer Glaubenskraft inspirieren zu lassen.

Eine anregende Publikation für Kirchengemeinden, Chöre und alle, die den Schatz christlicher Glaubenszeugnisse musikalisch neu erschließen möchten.