Justus Geilhufes Essay "Gott und die Wahrheit" über Erfahrungen in der atheistischen Gesellschaft

Was passiert, wenn Gott nicht nur in der Kirche, sondern mitten im Alltag einer atheistisch geprägten Gesellschaft entdeckt wird? Dieser Frage geht der evangelische Pfarrer Justus Geilhufe in seinem Essay nach. Er begibt sich auf die Suche nach Wahrheit in einer Gesellschaft, die sich weitgehend von Kirche und Glauben entfernt hat.

Justus Geilhufe ist eine interessante Figur im gegenwärtigen deutschen Debattenbetrieb – gerade weil er eine ungewöhnliche Kombination verkörpert: Er ist evangelischer Pfarrer, promovierter Theologe, Publizist und inzwischen auch eine Art politischer Influencer für Ostdeutschland. In Podcasts, Interviews und auf Social Media erklärt er die politischen Reflexe und die gesellschaftliche Stimmung der Ostdeutschen.

Ausgangspunkt seines neuen Buchs ist eine ungewöhnliche Begegnung: die Freundschaft mit Lars, einem Mann, der ohne christlichen Glauben aufgewachsen ist. Als dieser einen von Geilhufe gespendeten Jeep zu den ukrainischen Streitkräften überführen will, gerät das Fahrzeug an der polnisch-ukrainischen Grenze ins Stocken. Lars betet – obwohl er bislang kein Christ war – ganz selbstverständlich: "Gott, mach, dass die Karre wieder angeht." Für Geilhufe wird diese kleine Szene zu einer grundlegenden Glaubenserfahrung. Er entdeckt Gott dort, wo er ihn lange nicht vermutet hatte: außerhalb der Kirche, mitten in der atheistischen Gesellschaft.

Diese Erkenntnis bildet das Herzstück des Essays. Geilhufe beschreibt eindrücklich, wie sehr ihn seine Kindheit im evangelischen Pfarrhaus geprägt hat. Dort war Gott selbstverständlich gegenwärtig. Der Alltag war auf den Glauben ausgerichtet, das Leben folgte einem anderen Rhythmus als in der Welt außerhalb der Kirchenmauern. Die Familie verstand sich nicht als etwas Besseres, lebte aber in einer deutlichen Abgrenzung zur gesellschaftlichen Umgebung. Während draußen die DDR mit ihrem Kollektiv, ihren Zwängen und ihrer atheistischen Weltanschauung den Alltag bestimmte, wurde drinnen nach einer Wahrheit gesucht, die über das bloß Zweckmäßige und Gewohnte hinausging.

Auch nach dem Ende der DDR blieb diese Trennung bestehen. Geilhufe schildert mit feiner Ironie und zugleich spürbarer Melancholie die Irritationen seiner Eltern angesichts einer neuen Freiheit, die sich für viele Menschen vor allem in Konsum, Grillabenden, Urlaubsreisen und individueller Lebensgestaltung ausdrückte. Hinter diesen scheinbar banalen Beobachtungen steht eine tiefere Frage: Was gibt dem Leben Halt, wenn die großen Gewissheiten verloren gegangen sind? Und warum schien die Kirche so wenig damit rechnen zu können, dass auch außerhalb ihrer Mauern Menschen nach Wahrheit und Sinn suchen?

Besonders selbstkritisch wird das Buch dort, wo Geilhufe die eigene kirchliche Herkunft hinterfragt. Die Kirche, so seine Diagnose, hat sich über Jahrzehnte in ein schützendes "Drinnen" zurückgezogen. Aus einer zunächst notwendigen Abgrenzung gegenüber einem atheistischen Staat wurde eine Haltung, die auch nach der Wende fortbestand. Die Welt draußen erschien als fremd, gottlos und letztlich ohne Wahrheit. Damit aber drohte die Kirche, genau jene Menschen aus dem Blick zu verlieren, für die sie eigentlich da sein wollte.

Lars wird für Geilhufe zum Gegenbild dieser Haltung. Er hat keine kirchliche Sozialisation. Dennoch begegnet ihm die Wahrheit, und zwar nicht als abstrakte Lehre, sondern in konkretem Handeln.

Gott und die Wahrheit stellt eine Frage: Hat die Kirche noch den Mut, Gott auch außerhalb ihrer eigenen Räume zu suchen? Geilhufes Antwort ist ermutigend und zugleich herausfordernd. Gott braucht keine kirchlichen Grenzen. Seine Wahrheit ist nicht das Eigentum derer, die sich zu ihm bekennen. Sie kann Menschen begegnen, bevor diese überhaupt wissen, wie sie das Erlebte nennen sollen.