Miriam Groß verbindet biblische Impulse und Rezepte zu einem spirituellen Begleiter durch das Jahr

Manchmal sind es die unscheinbaren Momente, die unserem Leben eine neue Richtung geben: eine unerwartete Begegnung, ein tröstendes Wort, eine Erfahrung von Vergebung oder ein Augenblick, in dem sich mitten im Alltag plötzlich eine größere Tiefe öffnet. Die bayerische Pfarrerin Miriam Groß lädt mit ihrem Buch "Das Unerwartete willkommen heißen" dazu ein, solchen Momenten Aufmerksamkeit zu schenken und darin Spuren Gottes zu entdecken.

Die Grundidee: Gottes Gegenwart muss nicht erst durch besondere religiöse Erfahrungen hergestellt werden. Sie ist längst da – mitten im Leben, in unseren Beziehungen, in der Arbeit, beim Kochen, Essen und Erzählen, ebenso wie in Krisen und an den Grenzen unserer Möglichkeiten.

Zu Beginn entfaltet Groß ihre "Spiritualität des Unerwarteten" anhand biblischer Geschichten. Hagar in der Wüste, Jakob in der Nacht, Mose am brennenden Dornbusch, der erschöpfte Elija und Maria Magdalena am leeren Grab: Sie alle erleben, dass sich gerade an unscheinbaren oder schwierigen Orten neue Perspektiven eröffnen.

Theologisch verortet Groß ihre Überlegungen in einem breiten evangelischen und ökumenischen Denkraum. Sie bezieht sich unter anderem auf Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Dorothee Sölle und Elisabeth Moltmann-Wendel. Dabei kreist alles um einen zentralen Gedanken: Gottes Nähe ist Geschenk, nicht menschliche Leistung. Das reformatorische "Allein aus Gnade" wird hier zu einer lebensnahen Spiritualität, die im Alltag nach Gottes Gegenwart fragt.

Das Buch ist als Begleiter durch zwölf Monate gestaltet. Jedem Monat ist ein Thema zugeordnet: Heilung im Januar, das Wesentliche im Februar, der Umgang mit dem Bitteren im März, Fürsorge im Juni, Dankbarkeit im Oktober, Barmherzigkeit im November und Zuversicht im Dezember. Die Monatsimpulse verbinden biblische Gedanken, persönliche Erzählungen und spirituelle Reflexionen mit einer ganz praktischen Einladung: dem gemeinsamen Essen.

Die Verbindung von Theologie, Küche und Spiritualität macht den Reiz des Buchs aus. Es geht nicht um eine Spiritualität im abgeschlossenen Andachtsraum, sondern um eine, die sich am Küchentisch, beim Zubereiten einer Mahlzeit oder im Gespräch mit anderen ereignet.