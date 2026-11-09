Waldemar Pisarskis Plädoyer für mehr Menschlichkeit gegen die zunehmende Unfreundlichkeit der Welt

Was trägt, wenn das Leben schwierig wird? Wo finden wir Zuversicht, wenn die Welt aus den Fugen zu geraten scheint und uns im Alltag manches die Hoffnung raubt? Waldemar Pisarski, langjähriger Seelsorger der Sonntagsblatt-Sprechstunde, geht diesen Fragen in seinem Buch »Freundlich leben – Freundlich hoffen« nach und lädt dazu ein, eine oft unterschätzte Kraft neu zu entdecken: die Freundlichkeit.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist eine Albert Einstein zugeschriebene Frage: Ist das Universum ein freundlicher Ort oder nicht? Pisarski macht daraus eine persönliche und zugleich gesellschaftlich relevante Frage. Denn es geht ihm weniger um große Weltentwürfe als um die Haltung, mit der wir uns selbst, unseren Mitmenschen und dem Leben begegnen. Seine zentrale Botschaft bringt er mit einem biblischen Bild auf den Punkt: »Freundlichkeit anziehen« – so wie ein Kleidungsstück, für das wir uns bewusst entscheiden.

Dabei ist Freundlichkeit für Pisarski keineswegs mit bloßer Nettigkeit zu verwechseln. Sie braucht durchaus »Salz«, also Ehrlichkeit, Klarheit und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Anhand seelsorglicher Erfahrungen zeigt er, wie Zuwendung und freundliche Konfrontation zusammengehören. Besonders überzeugend sind die lebensnahen Geschichten, in denen der Autor seine Gedanken entfaltet. Etwa die Begegnung eines jungen Ehepaars mit einem schwierigen Nachbarn, dessen Abwehr durch beharrliche Freundlichkeit allmählich aufbricht. Solche Episoden machen deutlich: Freundlichkeit kann etwas in Bewegung setzen – bei anderen und bei uns selbst.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Poesie. Gedichte und literarische Texte werden für Pisarski zu Wegbegleitern, die Gedanken vertiefen und Gefühle ansprechen, ohne moralisch zu belehren. Hinzu kommen biblische Impulse, insbesondere die Zusage aus dem Titusbrief: »Es ist erschienen die Freundlichkeit Gottes« (Titus 3, 4). Von diesem Gedanken her gewinnt Freundlichkeit eine spirituelle Dimension.

Gut ist, dass Pisarski auch die Freundlichkeit sich selbst gegenüber in den Blick nimmt. Gerade angesichts von Erschöpfung, Überforderung und beruflichem Druck – etwa im kirchlichen Alltag – braucht es Selbstfreundlichkeit. Manchmal bedeutet sie, Aufgaben loszulassen, Grenzen anzuerkennen und sich selbst die Erholung zuzugestehen, die man anderen selbstverständlich gönnt.