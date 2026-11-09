Der Theologe Markus Merz denkt darüber nach, wie Kommunikation und Spiritualität Wandel ermöglichen

Veränderung beginnt nicht unbedingt mit einem neuen Plan, einer besseren Strategie oder vielen guten Worten. Manchmal beginnt sie damit, innezuhalten, genauer hinzuhören und einen Raum zu öffnen, in dem Begegnung möglich wird. Genau diesem Gedanken widmet sich Markus Merz in seinem Buch "Der Veränderung Raum geben".

Der langjährige Gemeindepfarrer von Bad Aibling verbindet darin drei Ansätze: die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, die Theorie U von Claus Otto Scharmer und christliche Meditation. Daraus entwickelt er eine eigene Perspektive, die er "kommunikative und spirituelle Raumgestaltung" nennt. Seine zentrale Überzeugung: Nachhaltige Veränderung im Außen braucht Entwicklung im Inneren.

Dabei geht es nicht in erster Linie um Kommunikationstechniken. Entscheidend ist vielmehr die Haltung, mit der wir anderen Menschen begegnen. Merz lädt dazu ein, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen, vorschnelle Bewertungen loszulassen und hinter dem sichtbaren Verhalten die Bedürfnisse und Beweggründe wahrzunehmen.

Anschaulich wird das Buch durch seine zahlreichen Beispiele aus dem Alltag, seine Impulsfragen und praktischen Übungen. Die sieben Wegmarken der Theorie U strukturieren den Weg: vom bewussten Wahrnehmen eigener Kommunikationssperren über das aufmerksame Zuhören bis hin zum mutigen und verantwortlichen Handeln. Die Leserinnen und Leser werden dabei immer wieder eingeladen, die eigene Haltung zu überprüfen – persönlich, im beruflichen Umfeld oder in kirchlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.

Das Werkbuch bietet Anregungen, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und neue Möglichkeiten des Miteinanders zu entdecken. Der Raum ist bereits da – wir müssen ihn nur gestalten.