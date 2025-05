Am Wochenende vom 24. und 25. Mai verwandelt sich die Bayreuther Stadtkirche in ein Zentrum geistlicher Musiktradition – und zugleich in eine Bühne für die musikalische Gegenwart. "Das Konzert am Samstagabend ist für uns der klassische Höhepunkt des Jubiläumsjahres", sagt Wolfgang Döberlein, der Rektor der Hochschule. Aufgeführt wird eines der bedeutendsten Werke der klassischen Musikgeschichte: die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Der Konzertchor der HfK musiziert gemeinsam mit einem Partnerchor aus Regensburg, Solistinnen und Solisten. Die musikalische Leitung übernimmt Steven Heelein, der an der Hochschule als Professor für Chorleitung tätig ist.

"Wir hatten im bisherigen Jubiläumsjahr viele Veranstaltungen mit popularmusikalischem Schwerpunkt", so Döberlein. "Jetzt setzen wir mit der H-Moll-Messe ein Ausrufezeichen im Bereich der klassischen Kirchenmusik." Die HfK will damit auch die ganze Bandbreite ihrer Ausbildung sichtbar machen.

Am Sonntag folgt der festliche Jubiläumsgottesdienst – für Döberlein ein besonders emotionaler Moment: "Das gesamte Wochenende steht auch im Zeichen der Begegnung mit unseren Ehemaligen." Zahlreiche ehemalige Studierende sind eingeladen worden, um gemeinsam mit aktuellen Studierenden und einer Delegation aus Schweden einen Projektchor zu bilden. Dieser wird den Gottesdienst musikalisch gestalten – mit einem Genre-Mix, der die stilistische Offenheit der Hochschule widerspiegelt: klassische Vokalmusik trifft auf Jazz, Rock und Pop. Auch ungewöhnliche Instrumente für einen Gottesdienst wie E-Gitarre und Schlagzeug sind dabei.

Die Predigt hält Oberkirchenrat Michael Reimers, die Liturgie übernimmt Wolfgang Böhm, ebenfalls ein langjähriger Wegbegleiter der HfK.

Feierstunde mit musikalischem Nachklang

Nach dem Gottesdienst geht es im Evangelischen Zentrum weiter – mit einer offiziellen Feierstunde. Der Präsident des Deutschen Musikrates wird die Festrede halten. Döberlein ist stolz auf diesen Besuch: "Es ist eine große Ehre für uns, dass wir als Hochschule für Kirchenmusik bundesweit wahrgenommen werden – nicht nur in der Nische, sondern als relevanter Player in der musikalischen Bildungslandschaft."

Die Hochschule versteht sich heute nicht mehr nur als Ausbildungsstätte für Kirchenmusikerinnen und -musiker im engeren Sinn, sondern als Ort für künstlerische, kreative und spirituelle Entwicklung – offen für Jazz, Gospel, Popularmusik und interkulturelle Projekte.

Der Orgelmarathon – ein Höhepunkt im Herbst

Ein Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher im Herbst: der Orgelmarathon. Dabei werden die Orgelwerke Bachs in einem durchgehenden Konzert gespielt – Beginn um 20 Uhr, das Ende ist gegen Mitternacht geplant. "Unsere Orgelfachkollegen werden sich an diesem Abend gegenseitig ablösen – und ein Feuerwerk barocker Orgelkunst zünden", verspricht Döberlein.

Dass das Orgelspiel in Bayreuth auf höchstem Niveau stattfindet, belegen auch die nationalen und internationalen Auszeichnungen, mit denen Studierende und Lehrende der HfK regelmäßig geehrt werden. Die Hochschule ist damit nicht nur traditionsbewusst, sondern auch zukunftsorientiert – und spielt als Ausbildungsstätte eine wichtige Rolle in der kirchlichen Musiklandschaft Deutschlands.

Jubiläumsjahr als Einladung zur Begegnung

Döberlein betont, dass das Jubiläumsjahr nicht nur eine Rückschau ist: "Es geht uns darum, in die Zukunft zu schauen – und unsere Musik und unsere Botschaft in die Gesellschaft hineinzutragen." Musik, so Döberlein, sei ein Medium der Verbindung: zwischen Menschen, Generationen, Kulturen. Das Jubiläumsprogramm ist daher bewusst so angelegt, dass möglichst viele Zielgruppen angesprochen werden: von traditionell geprägten Musikliebhabern über jüngere Menschen bis hin zu internationalen Gästen.

Das komplette Programm des Jubiläumsjahres gibt es auf der Website der Hochschule einsehbar.

www.hfk-bayreuth.de –