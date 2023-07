Zugegeben, ganz fair ist es gegenüber den anderen rund 1600 Besucherinnen und Besuchern des Bayreuther Festspielhauses nicht, Jay Scheibs Neuinszenierung des letzten Bühnenwerkes Wagners zu besprechen, wenn man zu den 330 gehört, die in den Genuss einer Augmented-Reality-Brille gekommen sind, die das Opernerlebnis an diesem wohl exklusivsten Theaterort der Welt zumindest bereichern soll. Intendantin Katharina Wagner hat in der aktuellen Ausgabe des Festspielmagazins von einer "kaufmännischen Entscheidung" gesprochen, nicht sämtliche gut 1900 Plätze des 1876 eingeweihten Hauses mit den Brillen auszustatten.

Kurzum: Die wie etwas klobige Sonnenbrillen wirkenden Mini-Computer mit ihren Projektionseinsätzen sind einfach in der Summe zu teuer. Angesichts nachlassender Kartennachfrage zu den noch bis zum 28. August laufenden Aufführungen und den ständig aufs Neue geführten Diskussionen um die Finanzierung der Festspiele vielleicht auch nachvollziehbar. Nicht zuletzt kosten die Karten für den "Parsifal" mit "AR-Brille" auch zwischen 345 und 420 Euro.

Doch: Es geht in Bayreuth zwar freilich immer um letztlich belanglose Dinge wie den Promi-Auflauf zur Premiere (der in diesem Jahr wohl auch angesichts der bayerischen Landtagswahlen am 8. Oktober von weitaus mehr Politprominenz als sonst gesäumt war und die komplizierte Finanzierung – aber am Ende zählt dann bei einer Opernkritik dann doch die Kunst. Und auch für diejenigen, die den "Parsifal" ohne Brille erfahren, gibt es da wieder Hochkarätiges.

Beim Wettsingen gewinnt der Hörende

Da ist zum einen eine erstaunlich kunterbunte Bühne in den drei Aufzügen, die mit vielen Facetten geziert ist und bei der auch Videoprojektionen der Darsteller dem Gast einen weitaus plastischeren Zugang zum Geschehen schaffen. Wenn Andreas Schager (Parsifal) und Elīna Garanča (Kundry) sich im zweiten Akt nahezu ein fast einstündiges Kammerspiel bieten, dann klebt man auch förmlich an den Lippen der Sänger, weil man deren Mimik auch in Großbildformat sehen kann. Dass die beiden Protagonisten des Stückes auch noch mit Inbrunst und Hingabe um die Wette singen und sich dabei ein meisterliches Gesangsduell liefern, bei denen auf jeden Fall der Hörende der Sieger ist – umso besser!

Überhaupt ist das Bühnenbild von Mimi Lien überaus fantasievoll geraten. Das klappt einerseits durch die Reduktion der Gralsburg Monsalvat auf eine Art riesigen Heiligenschein, der auch mal im Wasser liegt, aufsteigt und am Ende segnend auf Parsifal herabsteigt. Andererseits aber durch eine zeitgemäße Umdeutung beispielsweise der eigentlich idyllischen Waldlichtung im dritten Aufzug, die in Bayreuth 2023 zur Industriebrache mit Müll und ausrangiertem Riesenbagger wird.

Alte Welt wird zerstört

Hier setzt auch die Metaebene der neuen Interpretation des 1882 erstmals aufgeführten Werks an: Die Zeit der Gralsritter, die den Trinkbecher des letzten Abendmahls, der Christi Blut konserviert, und den Speer, mit dem Jesus am Kreuz an der Seite verletzt wurde, aufbewahren, ist vorüber. Zwar hat sich an den zwischenmenschlichen Konflikten nichts geändert: Immer noch leidet Königssohn Amfortas an der durch Klingsors Speer herbeigeführten Wunde, die nur geschlossen werden kann, wenn ein "reiner Tor" (Parsifal) ihn damit berührt. Immer noch ist mit Kundry ein ambivalentes Frauenwesen im Spiel, das sich nicht recht von der Männergesellschaft durchschauen lässt. Und immer noch wird Parsifal am Ende zum Erlöser und Initiator der Zukunft dieser Glaubensgemeinschaft, in der sich weihevoll alles um die christlichen Insignien dreht.

Aber: Diese alte Welt ist schon längst nicht mehr fähig zum Happy End. Sie ist heruntergewirtschaftet, ausgebeutet. Wer sie und die Menschen erlöst, der kann nicht einfach "weiter so" sagen – der muss den Gral zerstören, der hier ein stückweit für das "alte Leben" steht und wieder von vorne anfangen. Wenn Parsifal am Ende der rund viereinhalbstündigen Aufführung die Arme gen Himmel reckt und das Licht von oben empfängt, dann ist das auch ein Zeichen für einen hoffnungsvollen Neubeginn.