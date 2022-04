Im Ukraine-Krieg prallen Ost- und West-Interessen nachösterlich immer heftiger aufein­ander. Am 25. April beschuldigte Präsident Putin die westlichen Länder, Russland zerstören zu wollen – da sie erkannt hätten, dass das von außen nicht gelingen werde, versuchten sie das "von innen heraus".

Öl ins Feuer

Die Unterstellung eines Zerstörungswillens gegenüber Russland bedeutet dabei mehr als einfach eine wütende Bemerkung oder einen ärgerli­chen Seufzer. Denn laut der 2020 abgeänderten Nukleardoktrin Russlands können Nuklear­waffen bereits zum Einsatz kommen als Ant­wort auf eine "Aggression gegen die Russische Föderation mit Einsatz her­kömmlicher Waf­fen", sofern dadurch die staat­liche Existenz selbst bedroht werde.

Putins aktuelle Bemerkung lässt sich insofern als Erneuerung der atomaren Dro­hung angesichts der zunehmenden Waffenlieferungen von westlicher, auch deutscher Seite lesen. Dem entspricht, dass am 26. April der russische Außenmi­nister Lawrow vor der "Gefahr eines Atomkriegs" warnte: Die Nato-Staaten würden mit Waf­fen­lie­ferungen an die Ukraine "Öl ins Feuer gie­ßen".

Am selben Tag wurde wiederum bekannt, dass jetzt die deutsche Bundesregierung ihre relative Zurückhaltung unter dem Druck der Opposition ein Stück weit aufgegeben hat und Panzerlieferungen an die Ukraine nun doch erlaubt: Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll "Gepard"-Panzer für die Flugabwehr aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen dürfen. Es fließt also Öl ins Feuer…

Angst als Argument

Während Putin unter dem Druck der zunehmenden Sanktionen und militäri­scher Unter­stüt­zung der Ukraine durch NATO-Staaten von der Angst redet, Russland solle zerstört werden, berufen sich viele westliche Politiker und Strategen umgekehrt auf Äußerungen des russi­schen Prä­si­denten, sein Zugriff werde sich keineswegs auf die Ukraine beschränken. Wenn jetzt nicht vermehrt schwere Waffen geliefert würden, wäre das am Ende eine Ermutigung für Putin, seine kriegerischen Ambitionen noch umfangreicher fortzusetzen. Das ent­spre­chende Narrativ besagt, sein Machtwille bedrohe den Westen grundsätzlich.

Kurz und gar nicht gut: Die Sorgen vor der militärischen Bedrohung durch die jeweilige Gegenseite wach­sen be­drohlich! Die Gesamtlage spitzt sich aktuell gefährlich zu.