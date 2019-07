50 Jahre Mondlandung: Für Astronaut Buzz Aldrin war es eine religiöse Mission

Woodruff suchte mit Aldrin in den Wochen vor dem Start nach einem angemessenen Zeichen für den großen Moment. "Erst hatte ich überlegt, etwas ausgesprochen Patriotisches zu tun, aber alles, was uns eingefallen ist, wirkte für uns banal und chauvinistisch", sagte Aldrin im Rückblick. Die Lösung war die Mahlfeier. Und so übergab der Pastor Aldrin in der Gemeinde konsekriertes Brot und Wein. Mit einem kleinen Silbergefäß in Plastik eingeschweißt packte er sie zu den wenigen persönlichen Dingen, die er auf die Reise zum Mond mitnehmen durfte.

Ein Jahr nach der Mondlandung schrieb Aldrin ausführlich über das erste Abendmahl im Weltall: "Jetzt saßen Neil und ich im Eagle, während Mike unsichtbar im schwarzen Himmel über uns in der Mondumlaufbahn kreiste. Kurz nach unserer geplanten Essenszeit gab Neil das Signal, die Leiter auf die pudrige Oberfläche des Mondes hinunterzulassen. Jetzt war der Moment für die Kommunion. Also legte ich die Elemente und die Schriftlesung auf den kleinen Tisch vor dem Computer des Abbruchleitsystems. Dann rief ich nach Houston zurück. "Houston, das ist Eagle. Hier spricht der LM-Pilot. Ich bitte um einige Momente der Stille und lade alle, die zuhören, wo sie auch sind, wer sie auch sind, zu einer kurzen Unterbrechung ein, um die Ereignisse der vergangenen Stunden zu betrachten und Dank zu sagen." Ich schenkte den Wein in den Kelch, den unsere Kirche mir gegeben hatte. In der Sechstel-Schwerkraft des Mondes rollte der Wein langsam und anmutig die Seite des Bechers hinauf. Es war interessant, darüber nachzudenken, dass die allererste Flüssigkeit, die jemals auf dem Mond eingeschenkt wurde, und das erste Essen, das dort gegessen wurde, Kommunionelemente waren. Und so las ich, kurz bevor ich an den Elementen teilnahm, die Worte, die ich als Zeichen unseres Glaubens gewählt hatte, dass wir, wenn der Mensch in den Raum vordringt, tatsächlich in Christus handeln."

Aldrin las im Stillen eine Passage aus der Bibel: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun." (Johannes 15, 5) Eigentlich wollte Aldrin den Vers laut beten, aber davon hatte ihn die NASA abgehalten. Man wollte nicht noch eine Klage riskieren: Eine Atheistin hatte gegen die US-Weltraumbehörde geklagt, da der Apollo-8-Astronaut Bill Anders bei der Mondumrundung 1968 zur besten Sendezeit aus der Schöpfungsgeschichte vorlas: "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde … und Gott sah, dass es gut war … Fröhliche Weihnachten, und Gott segne euch alle – euch alle auf der guten Erde."