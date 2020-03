Diese 16 Gedenkorte erinnern an Dietrich Bonhoeffer

3. Berlin: Sieben Gedenkstätten erinnern an Dietrich Bonhoeffer

Gleich sieben Gedenkstätten erinnern in Berlin an Dietrich Bonhoeffer. So befindet sich in Charlottenburg das Bonhoeffer-Haus. In der Stauffenbergstraße in Berlin-Mitte ist die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Bei der Zionskirche in der Griebenowstraße steht ein zweiter Bronzetorso des Künstlers Karl Biedermann. Auch im Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" wird des evangelischen Pfarrers gedacht. Zudem finden sich Gedenkorte an der St.-Matthäus-Kirche, der Staatsbibliothek und am Dorotheenstädtischen Friedhof.