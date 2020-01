Bonhoeffer, Heiraten, Christliche Kunst: Die Sonntagsblatt THEMA-Hefte 2020

1) Dietrich Bonhoeffer, erscheint am 30. Januar 2020

Dem wohl prominentesten deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts wird in diesem Jahr ganz besonders gedacht. Denn am 9. April 2020 jährt sich der Tag seiner Hinrichtung im Konzentrationslager Flossenbürg zum 75. Mal: Dietrich Bonhoeffer. Das THEMA-Heft über sein Leben und seine Ethik will Denkanstöße geben für das eigene Christsein.

Warum Menschen noch heute von Bonhoeffers Glaubensverständnis profitieren. Wie er die Bibel gelesen und verstanden hat. Und welche seiner Thesen die Kirche in die Zukunft leiten können.

2) Wir heiraten, erscheint am 26. März 2020