Harald Klimenta: Wie wir ein Leben ohne Zeitnot und Beschleunigungszirkel führen können

Warum beschleunigen sich unsere Lebensroutinen ständig?

Harald Klimenta: Wir wollen möglichst viel mitnehmen in unserem endlichen, diesseitigen Leben, deshalb versuchen wir, unsere Erlebnisse zu maximieren. Außerdem streben wir danach, unseren Lebenslauf zu optimieren. Je mehr schöne Erlebnisse wir haben, desto schöner erscheint das Leben.

Auf welcher Ebene spielt sich dieses schöne Leben ab?

Klimenta: Wer eine Kreuzfahrt macht und 20 verschiedene Altstädte anschaut, bei dem verschwimmen die Erinnerungen ganz schnell. Es ist eine Art von Abklappern der Events, die keine tiefgründigen Erfahrungen in einem Menschen hinterlässt.

Warum strebt der Mensch nach diesem Schneller, Höher, Weiter?

Klimenta: Das begann schon im 18./19. Jahrhundert, als die erste Dreschmaschine ins Dorf kam. Mit ihr wurde eine unendliche Plackerei durch eine Maschine wettgemacht – das Leben wurde dadurch verbessert. Daraus entwickelte sich bei den Menschen eine Technik-Faszination, die bis heute anhält. Wenig später flog man zum Mond, heute blickt man auf sein Handy.

Man glaubt mehr Welt in Reichweite zu haben und sie wird plötzlich sogar per Knopfdruck erreichbar.

Hat die Technik gehalten, was sie versprochen hat, geht es uns besser?

Klimenta: Es ist völlig klar, dass es den Menschen besser geht, sonst würden sie sich darauf nicht einlassen. Die Frage ist aber, auf welcher Ebene dieses Bessergehen angesiedelt ist. Zunächst muss man akzeptieren, dass die Menschen das, was sie tun, gerne machen und sich dabei selbst massiv überlasten. Sie meinen, sie müssten jetzt das und das auch noch kaufen. Zwei Jahre später finden sie dann in ihrem Schrank eine originalverpackte Jacke. Auf diese Weise rutscht man in einen Hyperkonsum, der ab der Mittelschicht ziemlich sinnfrei ist, weil das Leben dadurch nicht besser wird, sondern einfach nur schneller.