Mehrere evangelische Kirchengemeinden bereiten wieder Vesperkirchen für das kommende Jahr vor. Eröffnet wird die Saison vom 26. Januar bis 9. Februar 2025 von der Vesperkirche in St. Johannis in Schweinfurt, teilte das Dekanat mit. Das Diakonische Werk Schweinfurt und die Kirchengemeinde bieten dann jeden Tag von 11.30 bis 14 Uhr warme Mahlzeiten an "liebevoll gedeckten Tischen" an. Damit die Vesperkirche für alle zugänglich ist, kostet das Menü lediglich zwei Euro und für Kinder einen Euro.

Vesperkirche Schweinfurt

Zusätzlich stellen sich Diakonie und verschiedene Organisationen aus Stadt und Landkreis vor und bieten jeden Tag verschiedene Hilfsangebote an, heißt es weiter. Dazu gehören kostenloses Haareschneiden und Blutdruckmessungen genauso wie ein tägliches Seelsorgeangebot. Immer um 13 Uhr gibt es eine kurze Andacht. Zwischen 250 und 300 Portionen Mittagessen sind bei der letzten Vesperkirche täglich über den Tisch gegangen.

Vesperkirche Nürnberg

Die Vesperkirche in der Nürnberger Südstadt findet vom 2. Februar bis zum 9. März unter dem Motto "Braten - Andacht - Jubeljahr" statt. In der evangelischen Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wird es laut den Veranstaltern wieder ein günstiges Essen, Kaffee und Kuchen, ein Beratungsangebot und Kulturprogramm für die bis zu 500 täglichen Gäste geben. Die Nürnberger Vesperkirche feiert im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

Vor dem Beginn gibt es in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche einige sonntägliche Benefizkonzerte. Mit "Blues & Kusz" ist am 1. Dezember (18 Uhr) ein Abend mit dem Schriftsteller Fitzgerald Kusz überschrieben, der mit dem Bluesgitarristen Klaus Bradl auftritt. Ein Abend mit dem Staatstheater Nürnberg erwartet das Publikum am Sonntag, 8. Dezember (19 Uhr).

Vesperkirche Ausgsburg

In Augsburg findet 2025 zum zweiten Mal eine Vesperkirche statt. Vom 9. bis 23. Februar gibt es in St. Paul laut Website täglich ab 12 Uhr warme Mahlzeiten für einen Euro. Zum Angebot gehören auch Kaffee und Kuchen sowie kostenlose Haarschnitte, medizinische und soziale Beratung, kulturelle Darbietungen und Gottesdienste. Den Abschluss macht vom 16. bis 30. März 2025 die Memminger Vesperkirche in der Christuskirche.

Alle Vesperkirchen suchen aktuell noch Ehrenamtliche, die die Gäste empfangen und bewirten oder Kuchen backen. Die Organisatoren bitten außerdem um Spenden, um das Angebot finanzieren zu können.