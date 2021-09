"Christians for Future" startet Aktion: Kirchen sollen bis 2030 klimaneutral werden

Christians for Future: Übergabe der Forderungen an die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am 16. September 2021.

Kirchliche Umweltschützer haben die evangelische und katholische Kirche mit einer bundesweiten Aktion dazu aufgefordert, bis 2030 selbst klimaneutral zu werden. Bei dem Aktionstag am Mittwoch haben Mitglieder der "Christians for Future" verschiedenen Erzbistümern und Landeskirchen eine Liste mit Forderungen überreicht. "Wir möchten damit erreichen, dass Kirchen mutiger für den Klimaschutz eintreten", erklärte einer der Initiatoren der Aktion, Georg Sauerwein, dem Sonntagsblatt. Unter anderem sei die Forderungsliste an die Kirchenleitungen in Augsburg, München und Würzburg überreicht worden.

Die Kirchen sollen sich mit ihren klimapolitischen Positionen stärker in die politische und gesellschaftliche Debatte einbringen, lautet eine weitere der insgesamt zwölf Forderungen des Aktionsbündnisses. "Wir wünschen uns einen Klimaschutz in der Kirche, der sich nicht nur auf Sonntagsreden beschränkt, sondern sich auf den Weg begibt und mehr Wirkung erzielt", erklärte Sauerwein. Dazu gehöre etwa, bei den eigenen Gebäuden und Anwesen bis 2030 eine Klimaneutralität zu erreichen und künftig nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die ihren Umsatz mit Öl, Gas und Kohle machten.

Christians for Future: Kirchen sollen bis 2030 selbst klimaneutral werden

Außerdem sollen die Kirchen mehr in die Pastoral- und Bildungsarbeit investieren, so die Forderung von Christians for Future. "Jede Diözese und jede Gemeinde sollte einen Umweltbeauftragten haben", so Sauerwein. Insgesamt gehe es bei der Aktion nicht darum, Kirchen gegeneinander auszuspielen. "Wir wollen zeigen, dass viele Kirchen schon gut unterwegs sind beim Thema Klimaschutz – und darauf aufmerksam machen, dass wir viel voneinander lernen können", sagte Sauerwein.

Das Aktionsbündnis sei ökumenisch und wolle möglichst viele kirchliche Einrichtungen erreichen, sagte Sauerwein. Zu ihm gehören evangelische und katholische Theologinnen und Theologen, Wissenschaftler sowie zahlreiche Personen aus Gesellschaft und Politik, die sich ehrenamtlich engagierten. Sauerwein ist Theologe und promoviert derzeit in Innsbruck.