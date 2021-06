Johannes Rehm schreibt über "Wirtschaftswunder - 52 Lichtblicke für den Arbeitsalltag"

mit 52 inspirierenden Fotografien von Wolfgang Noack



Gottesdienst findet am Sonntag in der Kirche statt? Zumindest der Apostel Paulus sah das anders. Gottesdienst war für ihn gelebter Glaube im Alltag. Also nichts, was auf den Sonntagvormittag beschränkt bliebe. Wo immer wir uns mit allem, was uns ausmacht, hineinbegeben in die alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen, feiern wir Gottesdienst, wie ihn Paulus versteht. Weil wir etwas hingeben von uns - unsere Zeit, unsere Kraft - und das im besten Fall zum Lob Gottes tun.

Das Buch lädt in 52 Texten und Gebeten ein, Christsein im Alltag bewusst zu leben. Ergänzt werden die anregenden Texte von Johannes Rehm durch inspirierende Fotografien von Wolfgang Noack. Ein Jahresbegleiter für den Schreibtisch, den Spint oder den Küchentisch - für jede Woche des Jahres ein echter Lichtblick!

Das Buch kann hier über Buch7 bestellt werden.