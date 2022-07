Die bayerische evangelische Landeskirche hat eine Organisationsstruktur in drei Ebenen. Diese möglichst flache Hierarchie soll dabei helfen, die tägliche Arbeit in den Gemeinden zu vereinfachen.

Die evangelischen Gemeinden in Bayern sind in sechs Kirchenkreise aufgeteilt. Die Kirchenkreise umfassen insgesamt 66 Dekanatsbezirke, in denen sich die einzelnen Kirchengemeinden befinden.

Die Kirchenkreise werden von einem Regionalbischof oder einer Regionalbischöfin verwaltet. Diese Pfarrer tragen die Amtsbezeichnung Oberkirchenrätin oder Oberkirchenrat.

Die sechs Kirchenkreise in Bayern sind:

1. Kirchenkreis Ansbach

Zum Kirchenkreis Ansbach gehören die Dekanatsbezirke Ansbach, Aschaffenburg, Bad Neustadt an der Saale, Bad Windsheim, Castell, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Heidenheim, Kitzingen, Leutershausen, Lohr, Markt Einersheim, Rothenburg ob der Tauber, Schweinfurt, Uffenheim, Wassertrüdingen, Windsbach, Würzburg. Die zuständige Regionalbischöfin ist die Oberkirchenrätin Gisela Bornowski. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises.

2. Kirchenkreis Bayreuth

Zum Kirchenkreis Bayreuth gehören die Dekanatsbezirke Bad Berneck, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Forchheim (in Wiesenttal-Muggendorf), Hof, Kronach-Ludwigsstadt, Kulmbach, Michelau, Münchberg, Naila, Pegnitz, Rügheim, Selb, Thurnau, Wunsiedel. Die zuständige Regionalbischöfin ist die Oberkirchenrätin Dr. Dorothea Greiner. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises.

3. Kirchenkreis München

Zum Kirchenkreis München gehören der Dekanatsbezirk München mit sechs Prodekanaten (München-Süd, München Süd-Ost, München-Nord, München-Ost, München-West, München Mitte) sowie die Dekanatsbezirke Bad Tölz, Freising, Fürstenfeldbruck, Rosenheim, Traunstein und Weilheim in Oberbayern. Der zuständige Regionalbischof ist Oberkirchenrat Christian Kopp. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises

4. Kirchenkreis Nürnberg

Zum Kirchenkreis Nürnberg gehören die Dekanatsbezirke Altdorf, Erlangen, Fürth (aufgeteilt in drei Regionen Nord, Süd, Stadt), Gräfenberg, Hersbruck, Neustadt an der Aisch, Nürnberg (mit den fünf Prodekanaten Mitte, Nord, Ost, Süd, West), Pappenheim, Schwabach und Weißenburg. Die zuständige Regionalbischöfin ist die Oberkirchenrätin Elisabeth Hann von Weyhern. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises.

5. Kirchenkreis Regensburg

Zum Kirchenkreis Regensburg gehören die Dekanatsbezirke Cham, Ingolstadt, Landshut, Neumarkt in der Oberpfalz, Passau, Regensburg, Sulzbach-Rosenberg, Weiden in der Oberpfalz. Der zuständige Regionalbischof ist Oberkirchenrat Klaus Stiegler. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises.

6. Kirchenkreis Augsburg

Zum Kirchenkreis Augsburg gehören die Dekanatsbezirke Augsburg, Donauwörth, Kempten, Memmingen, Neu-Ulm, Nördlingen, Oettingen. Der zuständige Regionalbischof ist Oberkirchenrat Axel Piper. Hier geht es zur Webseite des Kirchenkreises.

1920 wurden die Kirchenkreise Ansbach, Bayreuth und München begründet, die Kirchenkreise Nürnberg (1934), Regensburg (1951) und Augsburg (1971) kamen später hinzu.