4.08.2020

Festspiele Österreich

100 Jahre Salzburger Festspiele: Jubiläum unter Corona-Bedingungen

Ausgerechnet zum 100. Geburtstag: Die traditionsreichen Salzburger Festspiele finden in diesem Sommer in veränderter und verkürzter Form statt. Statt 200 Vorstellungen an 16 Spielstätten gibt es nur 110 Vorstellungen an acht Spielstätten.