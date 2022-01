Blumen im Leben kann jeder brauchen. Und sei es als Muster auf der Innenseite der Jacke. Die Nähmaschine rattert los und verbindet das bunte Futter mit dem dezenten graugrünen Außenstoff. Zufrieden blickt der Mann hinter der Nähmaschine in der Sozialwerkstatt im niederländischen Enschede in die Videokamera, die seine Arbeit für die gemeinnützige Organisation „Shelter Suit“ dokumentiert. Gemeinsam schneidern hier ehemalige Obdachlose wärmende Schutzkleidung für andere Menschen ohne Dach über dem Kopf.

Seit 2014 verkauft die Organisation die Anzüge innerhalb der Niederlande, aber auch in die USA, nach Großbritannien - und mittlerweile auch nach Deutschland, etwa ins oberbayerische Rosenheim. Die Diakonie betreut dort rund 150 Menschen in den diversen Angeboten der Wohnungslosenhilfe. „Aber es gibt auch welche, die das nicht wünschen“, sagt Klaus Voss von der Diakonie Rosenheim. Und für sie sei der Shelter Suit gedacht.

Die Schutzanzüge sind sehr robust

Es handelt sich um einen Schutzanzug, der sich in Anorak und Fußsack teilen lässt. So kann die Jacke tagsüber getragen werden, während der Fußsack als Schlafsack eingerollt wird. Zusammengesetzt bildet die Kombination einen „Schutzraum, der Wärme gibt“, beschreibt Voss. Außerdem seien es „super Materialien, robust und auch mit modernem Design“. Hergestellt werden die Anzüge aus gespendeten Schlafsäcken oder Decken.

Wie sich so ein Anzug von innen anfühlt, wollte auch der Diakoniebeauftragte des Dekanats Rosenheim, Edzard Everts, am eigenen Leib spüren. Also packte der Ebersberger Pfarrer den Shelter Suit im Gottesdienst aus, um seiner Gemeinde das Thema Obdachlosigkeit nahezubringen und schlüpfte auch probehalber selbst hinein. Sein Resümee: „Er wärmt ganz hervorragend und gibt ein gutes Gefühl des Geschütztseins.“

Der Anzug lässt sich nicht so leicht entwenden

So ein Gefühl hätte auch sie gerne: In einem gut situierten Viertel Münchens sitzt eine magere Frau mit schwarzen Haaren auf dem Gehweg, die Menschen eilen mit prall gefüllten Einkaufstaschen an ihr vorbei. „Hast du eine Decke für mich, und einen Rucksack?“, fragt sie. Letzte Nacht sei ihr alles geklaut worden, was sie nicht am Leib getragen habe. Nun sorge sie sich um die brutale Kälte. Zwei Frauen lassen sich berühren, versprechen Hilfe. Wenig später hat die Obdachlose zumindest wieder zwei Decken.

Eine Garantie gegen einen solchen Diebstahl sei der Shelter Suit natürlich nicht, sagt Voss: „Eigentumsschutz ist auf der Straße immer ein Thema.“ Womöglich lasse sich der Anzug aber schwerer entwenden, gerade wenn er getragen werde.