Rosa Luxemburg: In aller Kürze

Rozalia Luxemburg wird am 5. März 1871 im polnischen Zamosc in eine jüdische Familie geboren. Sie wächst in Warschau auf. Besuch des Mädchengymnasiums, Abschluss als Jahrgangsbeste. Bereits als Schülerin ist sie Mitglied einer marxistischen Untergrundgruppe. Flucht vor drohender Verhaftung über Deutschland nach Zürich, wo sie studiert und promoviert.

1898 zieht sie nach Berlin, um sich für die SPD politisch zu engagieren, begeistert als Rednerin und wird schnell eine bekannte sozialdemokratische Persönlichkeit. Sie schreibt als Journalistin für verschiedene Arbeiterzeitungen, kämpft vergeblich gegen Militarisierung und den Ersten Weltkrieg. Es kommt zum Bruch mit der SPD nach deren Zustimmung zu den Kriegskrediten.

Mitgründerin der "Spartakus-Gruppe", die sich nach der Spaltung der SPD der "Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands" (USPD) anschließt. Ende 1918 Mitgründerin der "Kommunistischen Partei Deutschlands".

Verhaftung und Ermordung am 15. Januar 1919 durch Mitglieder der "Garde-Kavallerie-Schützen-Division", die ihren Körper in den Berliner Landwehrkanal werfen. Ein halbes Jahr später wird ihre Leiche angetrieben. Am 13. Juni 1919 wird Rosa Luxemburg auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde neben dem ebenfalls am 15. Januar 1919 ermordeten Karl Liebknecht beigesetzt.

Durchsucht man die Geschichte nach einer Frau, die so gut wie ihr gesamtes Leben lang der Duden-Definition einer Rebellin entsprochen hat – "weibliche Person, die aufbegehrt, sich widersetzt" –, dann stößt man zwangsläufig auf Rosa Luxemburg. Wie kaum eine andere, erst recht keine ihrer Zeit (1871-1919), wollte sie sich nicht abfinden mit den von ihr als falsch und ungerecht wahrgenommenen politischen Verhältnissen. Sie wollte zu einer besseren Gesellschaft beitragen.

Wie diese bessere Gesellschaft aussehen sollte – davon hatte Rosa Luxemburg eine genaue Vorstellung. Die radikale Sozialistin und Anhängerin der Schriften von Karl Marx kämpfte gegen den Kapitalismus, gegen die Monarchie, gegen Nationalismus. Für eine klassenlose Gesellschaft. Die Arbeiterschaft (das Proletariat) sollte – da sie die Mehrheit der Bevölkerung ausmachte – die politische Macht erobern.

Der Sozialismus würde die Menschheit befreien, glaubte Rosa Luxemburg

Wie diese Gesellschaft verwirklicht werden könnte, auch davon hatte die promovierte Ökonomin eine genaue Vorstellung: einzig durch eine Revolution. Daran führe kein Weg vorbei, war sie überzeugt. Mit dieser radikalen Meinung eckte sie auch bei einigen in der SPD an, der sie sich 1898 in Berlin angeschlossen hatte. Für die Partei war die mitreißende Rednerin seitdem rastlos als Wahlkämpferin unterwegs. Doch Revolution – das ging einigen altgedienten SPD-Funktionären zu weit. Sie wollten die Verhältnisse durch Reformen verändern, innerhalb des Systems. "Mit dem Feind kompromisseln", so verspottete Rosa Luxemburg diese Strategie einmal. Davon hielt die Wortführerin des linken Flügels der SPD überhaupt nichts: