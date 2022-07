Wie kann Geschichte wieder lebendig werden, wie kann eine historische Begebenheit ins gegenwärtige Bewusstsein gehoben werden? "Indem man sie so authentisch wie möglich nachstellt", erläutert Hildegund Bemmann. Seit zehn Jahren beschäftigt sich die Kunsthistorikerin mit Formaten wie den sogenannten Reenactment- und Living-History-Veranstaltungen. Am 9./10. Juli zeichnet sie mitverantwortlich für "Lebendige Geschichte(n)" auf Schloss Ortenburg, die vor historischer Kulisse aufgeführt werden und genau dies zum Ziel haben: das aktualisierte Wiedererleben geschichtlicher Ereignisse.

Es werde keine militärische Auseinandersetzung inszeniert wie beispielsweise bei der Leipziger Völkerschlacht, die mit großem Spektakel nachgespielt werde. "Unsere Nachstellung ist ziviler Natur", sagt Bemmann. Geschichtlicher Hintergrund: Ortenburg ist eine evangelische Enklave im ansonsten katholischen Niederbayern. Im 16. Jahrhundert führte Graf Joachim in seiner Reichsgrafschaft die Reformation ein - gegen die Widerstände der bayerischen Herzöge. Am 17. Oktober 1563 ließ er den ersten protestantischen Gottesdienst in der Marktkirche von Ortenburg abhalten und erklärte ein paar Tage später die Einführung der Reformation in der Grafschaft.

Ortenburg wurde somit zu einem "Sehnsuchtsort" der sogenannten Kryptoprotestanten, also der Geheimprotestanten, die heimlich nach Ortenburg pilgerten, um dort einen Gottesdienst mit Abendmahl in beiderlei Gestalt und einer Predigt feiern zu können. "Es gab ein Netzwerk an Emissären, die zwischen Ortenburg und Oberösterreich hin und her wanderten, um Bibel, Andachtsbücher und Predigten nach Österreich zu schmuggeln", erzählt Bemmann. Diese Verbindungsleute wurden sogar steckbrieflich gesucht wegen ihrer "illegalen Machenschaften".

Diesen Hintergrund greift eine Gruppe von Laiendarstellern auf und verkörpert eine Schar österreichischer Kryptoprotestanten, die zwei Tage zu Fuß und mit einem Fuhrwerk zum Gottesdienst nach Ortenburg ziehen. Sie werden am Freitag (8. Juli) gegen in Schärding aufbrechen und mit einer Übernachtung in Bad Höhenstadt nach Ortenburg wandern. Am Samstag (9. Juli) wird der Pilgerzug gegen 15 Uhr auf Schloss Ortenburg erwartet.