Die Nürnbergerin Selina Sievers hat das Lukasevangelium neu illustriert

Die Lust auf das Schöne in der Welt und den Sinn für die Schönheit der biblischen Sprache, beides habe sie in ihrer Familie "schon mit der Muttermilch" aufgesogen, in der christliche Werte seit jeher gelebt werden. Irgendwie sei es dann auch klar gewesen, dass sie sich einen Text aus der Bibel für die Bachelorarbeit vornimmt. Auf das Evangelium nach Lukas sei ihre Wahl nicht nur wegen des Inhalts an sich gefallen.

Der Evangelist wendet sich in seiner Einleitung auch bewusst an einen gewissen Theophilus, von dem er keine Vorkenntnisse des Erzählten voraussetzt und dem er sachlich berichten will, was er erlebt hat. "Genauso unverblümt wollte ich auch an meine neue Auseinandersetzung mit dem Text herangehen", meint Selina.

Und das hat auch schon Früchte getragen: Bei der Präsentation des Buches sei sie spontan von einer Frau angesprochen worden, die sich zuerst entschuldigte, mit der Bibel eigentlich nicht viel am Hut zu haben, jedoch gleich vier Exemplare für die Familie bestellte, weil sie das Werk gleich überzeugt habe. Nicht zuletzt hat Selina sogar einen Verlag gefunden, der ihr Lukasevangelium vertreiben will. Wenn das mal kein guter Start in die Selbstständigkeit ist! Mit Können, Kreativität – und dank des Genusses.