Sophie Scholl & die Weiße Rose: Ausstellungen und Online-Tipps

Zusammen mit der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" setzte sich Sophie Scholl (1921-1943) gegen die NS-Herrschaft zur Wehr. Indem sie von 1942 bis 1943 Flugblätter über deren Verbrechen verfasste, prangerte die "Weiße Rose" - eine Gruppe aus Studenten - das Regime öffentlich an. Die Bewegung wollte von der moralischen Pflicht zum Widerstand überzeugen.

Als Sophie und ihr Bruder Hans, ebenfalls Teil der Bewegung, am 18. Februar die sechste Auflage des Flugblatts in der Universität München verteilten, wurden sie dabei entdeckt und festgenommen.

Die Gestapo verhaftete infolgedessen weitere Mitglieder des Widerstands. Vier Tage später, am 22. Februar 1943 verurteilte der Volksgerichthof Sophie und Hans Scholl zum Tode. Das NS-Regime ermordete sie und ihren Bruder. Später wurden weitere Widerstandskämpfer hingerichtet.

Mehr über Sophie Scholl und die Weiße Rose erfahren

Zum hundertjährigen Geburtstag haben wir für Sie Tipps zusammengestellt, wo Sie mehr über die Widerstandskämpferin Sophie Scholl und die Weiße Rose erfahren können.

Online-Gedächtnisvorlesung 2021: "Mit dem Glauben unvereinbar. Warum Kirche zu Menschenfeindlichkeit nicht schweigen kann"

Für den 18. Februar 2021 ist eine online Gedächtnisvorlesung geplant. Diese wird vom Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, Udo Hahn, gehalten. Nähere Informationen finden Sie hier. Über aktuelle Veranstaltungen der Weiße Rose Stiftung können Sie sich hier informieren.

Dauerausstellung in der DenkStätte Weiße Rose am Lichthof der LMU München

Informationen zu Sophie Scholl und die "Weiße Rose" sind in der Dauerausstellung "Die Weiße Rose. Widerstand gegen die NS-Diktatur" am Lichthof der LMU München zu finden. Die Motive der Bewegung, einzelne Aktionen sowie die Ausweitung des NS-Widerstands werden dabei thematisiert. Die Biographien der Beteiligten sind mittels interaktiven Medienstationen erfahrbar, Filmsequenzen zeigen Äußerungen von Zeitzeugen. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen hier.

Denkmäler für die "Weiße Rose" an der LMU München

An der LMU München lassen sich in Erinnerung an die Widerstandsgruppe eine Gedenktafel, ein Bronzerelief, eine Weiße-Rose-Orgel und eine Sophie-Scholl-Büste finden. Nähre Informationen zu den Denkmälern finden Sie hier.

Drama "Sophie Scholl – Die letzten Tage"

Das Drama "Sophie Scholl - Die letzten Tage" erzählt vom Wirken des Widerstands. Die Landesbühne Rheinland-Pfalz inszeniert das Theaterstück. Aktuell stehen noch keine Veranstaltungstermine fest. Mehr Informationen erhalten Sie hier. Das Theaterstück ist nach dem gleichnamigen Drehbuch von Fred Breinersdorfer entstanden. Der Film ist online zu finden.

Weiße Rose – Die App

Mit der App "Weiße Rose" kann man die Studentenbewegung näher kennenlernen. In 20-minütigen Rundgängen erfährt man mehr über den Widerstand. Dies kann vor Ort, im Lichthof der LMU München, genauso wie von zuhause aus geschehen. Die App steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Nähere Infos hier.

Terra X Dokumentation "Sophie Scholl – Seele des Widerstands"

Solange Besuche von Gedenkstätte und Theater noch nicht möglich sind, bietet die Dokumentation "Sophie Scholl – Seele des Widerstands" Informationen zu der Widerstandskämpferin. Hier abrufbar.