"Blasphemische Verhöhung", "Abendmahl verspottet" – solche und ähnliche Schlagzeilen dominierten die Berichterstattung über die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.

Was war geschehen? In der episch langen Show, die am Freitagabend an und auf der Seine inszeniert wurde, war eine Szene zu sehen, in der mehrere queere Menschen an einem Tisch saßen.

"Verhöhung des Christentums"

Viele Beobachter*innen glaubten, darin eine Nachstellung des berühmten Gemäldes "Das letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci zu sehen. Das wiederum löste einen Sturm der Entrüstung aus, an dem sich auch die katholische Kirche beteiligte. So sprach die französische Bischofskonferenz von einer "Verhöhnung und Verspottung des Christentums".

Auch der Sportbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Thorsten Latzel, hätte er sich "mehr wertschätzende Sensibilität gegenüber gelebter Religion" gewünscht, wie er dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Sonntag verriet.

In den sozialen Medien tobte unterdessen bereits der eine oder andere Shitstorm. Viele Kommentator*innen gaben an, sich von der Darstellung tief beleidigt zu fühlen. Natürlich durfte auch der Hinweis nicht fehlen, dass man sich so etwas mit "dem Islam" nicht trauen würde - was angesichts der auf plumpe Provokation angelegten Mohammed-Karikaturen des französischen Magazins "Charlie Hebdo" vor einigen Jahren zumindest bezweifelt werden darf.

Empörung ist völlig grundlos

Das Beste aber ist: Die Empörung war völlig unbegründet. Denn der Regisseur der Eröffnungsfeier, Thomas Jolly, sah sich mittlerweile genötigt, gegenüber dem französischen Fernsehsender BFMTV richtigzustellen, dass es sich bei der Szene gar nicht um eine Anspielung auf da Vincis "Letztes Abendmahl" gehandelt habe. Vielmehr habe das Bild "Das Festmahl der Götter" des niederländischen Malers Jan van Bijlert Pate gestanden. Das entstand zwischen 1635 und 1640 entstand und hängt im Musée Magnin in Dijon.

Es zeigt ein Gastmahl auf dem Olymp anlässlich der Hochzeit von Thetis und Peleus, dem König von Phthia, stattfindet und an dem zahlreiche Götter der griechisch-römischen Mythologie teilnehmen, darunter Apollo, Dionysos, Diana und Venus.

Von einer "Beleidigung des Christentums" kann also keine Rede sein. Aber vielleicht melden sich ja noch ein paar Altphilologen, die sich an der Darstellung stören, wer weiß.

Spaß beiseite: Selbst wenn die Szene eine Anspielung auf da Vincis "Abendmahl" gewesen wäre, ist die Empörung weit übertrieben. Natürlich hat jede*r seine eigene Vorstellung von Jesus und dem letzten Abendmahl. Warum aber eine vermeintliche Darstellung der Szene mit queeren Personen so viel Empörung bis hin zu blankem Hass auslöst, bleibt unverständlich.

Denn wie die katholische Publizistin Beatrice von Weizsäcker, eine der wenigen, die sich auf Instagram gegen den Shitstorm stellten, zu Recht anmerkte: "Von Jesus verstehen die (Kritiker*innen der Szene, Anm. d. Verf.) nichts. Denn er lädt alle ein. An seinem Tisch ist Platz für jede und jeden."

Dabei bieten die Olympischen Spiele durchaus Anlass, sich über die Verletzung der Religionsfreiheit aufzuregen: Muslimische Sportlerinnen aus Frankreich, die ein Kopftuch tragen, dürfen nicht teilnehmen. Seltsamerweise hört man aber kaum Empörung darüber – obwohl es bei diesem Thema viel angebrachter wäre.